Asphalt 9: Legends En Sonunda Bütün Platformlara Çıktı!

Mobil dünyanın en başarılı yarış oyunu serisi Asphalt’ın yeni oyunu Asphalt 9: Legends, uzun süren geliştirme ve deneme sürecinin ardından Android ve iOS platformlarında oyuncuların karşısına çıktı.

Mobil oyun yayıncısı Gameloft, şubat ayının son günlerinde Asphalt 9: Legends ismini verdiği oyununu iOS platformunda bazı bölgeler için oynanabilir yapmıştı. Sunucu giderlerini azaltmak ve daha fazla karlılığa ulaşmak için böyle bir yol tercih ettiğini söyleyen Gameloft, iOS’tan sonra Android işletim sistemi için de benzer bir yol izleyerek, oyunu çeşitli bölgelerde yavaş yavaş oynanmaya açmıştı. Bugün itibarıyla yapılan açıklamadaysa oyunun bütün bölgeler için oynanabilir yapıldığı söylendi.

Gameloft, Asphalt 9: Legends’i ilk duyurduğunda akıllı telefon ve tabletler üstünde konsol kalitesi sunacağını söylemiş ve her zaman olduğu gibi yüksek kaliteli grafikler vaat etmişti. Oyunu deneyen oyuncular ise rakiplerine göre Asphalt 9’un grafik kalitesinin oldukça iyi olduğunu dile getirdiler. Oynamak için Android 4.3 ve üzeri herhangi bir cihaza ihtiyacınız olduğu vurgulanırken, iOS tarafından iPhone 5s ile iPad mini 2 ve üzeri bir cihaza sahip olmanız gerektiği belirtildi.

Asphalt 9: Legends’i hemen denemek için aşağıdaki indir tuşuna basmanız yeterliyken, oyuna dair daha fazla bilgi almak için yukarıda yer alan oynanış videosunu izleyebilirsiniz.