Asphalt 9: Legends Geliyor

Asphalt serisinin son versiyonunu neredeyse beş yıl önce duyuran ve o dönemden bu yana yalnızca bu oyuna ek versiyonlar çıkaran Ubisoft, en sonunda Asphalt 9 hakkında yeni bir video paylaştı. Oyunda yepyeni özellikler yer alıyorken grafik kalitesinin de üst düzeyde olduğunu belirtmek gerekiyor.

Önümüzdeki hafta Los Angeles'ta düzenlenecek olan E3 fuarında tanıtılması planlanan yeni oyunun Windows, iOS ve Android pazarına geleceği doğrulandı. Oyunda Ferrari, Porsche, Lamborghini gibi 50'den fazla yarış arabası yer alıyorken bu arabaları modifiye etme şansı da tanınıyor. Aynı zamanda 70 tane yarış pistine sahip olan Asphalt 9'un kariyer modunda 800 yarış bulunuyorken World Series Multiplayer ile rakiplerinizle çevrimiçi de kapışabileceksiniz.

Gerçek zamanlı olarak sekiz yarışçının bir haritada toplandığı Online modda, kariyer modundaki arabanızı kullanabilme şansına sahipsiniz. Ayrıca oyuna yeni gelen bir diğer özellik ise Kulüp sistemi. Bu kulüplerde kendi takım arkadaşlarınızı bulup onlarla anlaşmalı olarak yarışlara girebilirsiniz. Böylelikle oyunda sosyal hava oluşturmak isteyen Ubisoft'un en dikkat çeken yeniliğinin Touchdrive olduğunu söyleyebiliriz.

Standart kontrollere ek olarak Touchdrive'a yer veren Asphalt 9'da bu sürüş tekniğinin daha stratejik olduğu ifade ediliyor. Sürüş kontrollerine yeni bir yaklaşım kazandıran bu sürüş tekniğinde oyuncular yalnızca sağa veya sola sürükleme yaparak güzergahlarını değiştirebiliyorlar. Şu anda Filipinler için erken erişimde olduğu belirtilen oyunun E3 fuarında tanıtılacağını hatırlatmak gerekiyor.

Peki ya siz yeni Asphalt 9: Legends hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.