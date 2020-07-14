Assassin's Creed Valhalla Yan Görev Sunmayacak

Serinin yeni oyununda önemli bir değişim yaşanacak. Assassin's Creed Valhalla yan görev içermeyecek. Açıklama ise geliştirici stüdyonun önemli isminden geldi.

Assassin's Creed Odyssey oyununun en çok eleştirilen yanlarından bir tanesi de yan görev sistemiydi. Serinin genelindeki tüm oyunlarda yan görevler elbette mevcuttu. Güncel oyun ise bizlere devasa bir harita ve içeriğinde de yine yan görevler dahil yapılacak birçok şey sunuyordu. Ne var ki hem çok fazla hem de çeşitliliğin az olması, biz oyuncular açısından son derece can sıkıcı bir durum olmuştu. Yapılan geri dönüşleri dikkate aldığını söyleyen Fransız yayıncı, bunu geleneksel anlayışın dışına çıkarak ispatlayacak gibi görünüyor.

Assassin's Creed Valhalla Yan Görev Sistemini Çıkartıyor

Ubisoft Forward öncesinde GameSpot sitesine bir açıklama yapan Hikaye Yönetmeni Darby McDevitt, Assassin's Creed Valhalla oyununda geleneksel yan görevlerin neredeyse hiç olmayacağını ve daha çok dünya etkinlikleri ile karşılaşacağımızı söyledi. "Ana görev dizisinin bir parçası olan daha uzun hikaye görevleri olacak ama tamamlayacağınız ekstra etkinlikler daha spontane gerçekleşecek ve arayıp bulmaya çalışacağınız yan görevler olmayacak."

Aslında bu seçim hikayeye de tam uymuş. Malumunuz bu defa yöneteceğimiz karakterimiz, hikayenin geçeceği yerin yerlisi değil de bir istilacı konumunda olacak. Hal böyle olunca da, kendi topraklarında bize görev verecek karakterlerin olması fazlasıyla garip olurdu. Sizce de öyle değil mi?

Ancak tabii ki İngiltere topraklarında geçecek olan hikaye boyunca yerleşkemizi genişletmek için müttefik arayışında olacağız ve bu bağlamda çeşitli aktiviteler olacak ama her biri ana hikayenin genel tablosuna yeni parçalar ekleyecek. Yani ana hikaye ile ekstra aktiviteler arasında önceden olduğu gibi herhangi bir kopukluk yaşanmayacak.