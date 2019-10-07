Asus ROG Phone 2 Dayanıklılık Testinde Şaşırttı!

Asus ROG Phone 2 modelini dayanıklılık testine sokan YouTuber, yeni modelin fiziksel olarak ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne serdi.

Snapdragon 855+ işlemciden gücünü alan ROG Phone 2, bu işlemciyi 12 GB RAM ve 512 GB / 1 TB depolama kapasitesi ile destekliyor. Söz konusu şey performans olunca ROG Phone 2'nin bu noktada oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Peki tank gibi bir yapıya ve Gorilla Glass 6 gibi teknolojilere sahip olan bu model dış tarafta nasıl bir performans sunmakta?

JerryRigEverything isimli YouTube kanalının dayanıklılık testine soktuğu model; 9,48 mm kalınlığı ve 240 gram ağırlığı ile adeta bir kale gibi duruyor. Pek çok model için benzer dayanıklılık testlerini uygulayan YouTube kanalı, bu noktada ROG Phone 2 modelinin sonuçları ile izleyicileri oldukça şaşırttı.

Peki kale gibi sağlam gözüken bu akıllı telefon; çizilmelere, darbelere ve yanmalara karşı nasıl bir sonuç verdi? Eğer Asus Rog Phone 2 modeli için yapılan dayanıklılık testini izlemek isterseniz hemen aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.