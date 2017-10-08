Asus ZenFone 4 Selfie Lite Resmileşti

Tayvan merkezli Asus şirketi ZenFone 4 serisi telefonlarını kısa bir süre önce tanıtmıştı. Ancak bugün Asus’un Filipin sitesinde ZenFone 4 Selfie Lite isimli bir cihaz görüntülendi. Böylelikle 4 serisinin yeni üyesi ortaya çıkmış oldu.

Orta segment kategorisinde olacak ZenFone 4 Selfie Lite, temel anlamdan kamera odaklı olarak tasarlanmış. Daha önce ZenFone 4 Selfie ve ZenFone 4 Selfie Pro kullanıcılara sunulmuştu. Bundan dolayı da Lite versiyonu biraz daha düşük özelliklerle boy gösteriyor.

Arkada ve önde 13MP kamerayla gelecek olan Selfie Lite, 5.5 inç HD bir ekran barındıracak. 4 çekirdekli Snapdragon 425 yonga setinden gücünü alacak olan cihazda 2GB RAM bulunuyor. Ayrıca cihaz 32GB veya 16GB dahili hafıza seçeneklerine de sahip. Android 7.0 Nougat ZenUI arayüzüne sahip olacak Selfie Lite, 3000 mAh bataryayla da ortalama bir kullanım süresi sunacak.

Filipinler’de 156 ila 176 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan ZenFone 4 Selfie Lite'ın, Çin içerisinde de satışa sunulabileceği düşünülüyor. Ancak farklı ülkelere dağıtımının olup olmayacağı halen belirsizliğini koruyor.