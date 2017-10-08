  1. Tamindir
  2. haber
  3. Mobil
  4. Asus ZenFone 4 Selfie Lite Resmileşti

Asus ZenFone 4 Selfie Lite Resmileşti

Ömer Dursun
Ömer Dursun Mobil
YORUM YAZ

Tayvan merkezli Asus şirketi ZenFone 4 serisi telefonlarını kısa bir süre önce tanıtmıştı. Ancak bugün Asus’un Filipin sitesinde ZenFone 4 Selfie Lite isimli bir cihaz görüntülendi. Böylelikle 4 serisinin yeni üyesi ortaya çıkmış oldu.

Orta segment kategorisinde olacak ZenFone 4 Selfie Lite, temel anlamdan kamera odaklı olarak tasarlanmış. Daha önce ZenFone 4 Selfie ve ZenFone 4 Selfie Pro kullanıcılara sunulmuştu. Bundan dolayı da Lite versiyonu biraz daha düşük özelliklerle boy gösteriyor.

Arkada ve önde 13MP kamerayla gelecek olan Selfie Lite, 5.5 inç HD bir ekran barındıracak. 4 çekirdekli Snapdragon 425 yonga setinden gücünü alacak olan cihazda 2GB RAM bulunuyor. Ayrıca cihaz 32GB veya 16GB dahili hafıza seçeneklerine de sahip. Android 7.0 Nougat ZenUI arayüzüne sahip olacak Selfie Lite, 3000 mAh bataryayla da ortalama bir kullanım süresi sunacak. 

Filipinler’de 156 ila 176 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan ZenFone 4 Selfie Lite'ın, Çin içerisinde de satışa sunulabileceği düşünülüyor. Ancak farklı ülkelere dağıtımının olup olmayacağı halen belirsizliğini koruyor.

Asus ZenFone 4 Serisi Tanıtıldı MOBİL Asus ZenFone 4 Serisi Tanıtıldı

ZenFone 4 ve ZenFone 4 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi MOBİL ZenFone 4 ve ZenFone 4 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

ETİKETLER: asus zenfone 4 selfie

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5
Grand Theft Auto 5 GTA 5 video oyunları tarihinin en başarılı yapımları arasında olan bir başyapıttır.
Euro Truck Simulator 2 Euro Truck Simulator 2
Euro Truck Simulator 2 Sevilen tır simülasyonu Euro Truck Simulator'ın yeni oyunu olan Euro Truck Simulator 2 ile maceranız kaldığı yerden devam ediyor. DENEME SÜRÜMÜ
IObit Uninstaller IObit Uninstaller
IObit Uninstaller IObit Uninstaller programını ücretsiz olarak kullanarak bilgisayarınızdaki istenmeyen yazılımları kolayca kaldırabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows Movie Maker Windows Movie Maker
Windows Movie Maker Windows Movie Maker, videolarınızı düzenlemek için tüm gerekli araçları sunan hem ücretsiz hem de detaylı bir film editörü. ÜCRETSİZ
GTA 5 %100 Save GTA 5 %100 Save
GTA 5 %100 Save ÜCRETSİZ
Facebook Mobil Facebook Mobil
Facebook Mobil Facebook Android uygulaması sayesinde popüler sosyal medya sitesi Facebook'a Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
TeamSpeak 3 Türkçe Yama TeamSpeak 3 Türkçe Yama
TeamSpeak 3 Türkçe Yama Consept GAMES ekibi tarafından hazırlanan en popüler toplu sohbet programı olan TeamSpeak 3 programının Türkçe yaması. ÜCRETSİZ
Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker
Windows Live Movie Maker Video ve fotoğraflarınızla kendinize özel filmler yapmak için Windows Live Movie Maker yeter. ÜCRETSİZ
Euro Truck Simulator 2 Save Dosyası Euro Truck Simulator 2 Save Dosyası
Euro Truck Simulator 2 Save Dosyası Euro Truck Simulator 2 Save Dosyası, popüler tır sürme simulasyonu ETS 2'nni tamamen bitirilerek kaydedilen oyun dosyasıdır. ÜCRETSİZ

YORUMLAR