Asus ZenFone 7 ve 7 Pro Dönebilen Kamerayla Geliyor

TNNToday tarafından hazırlanan bir rapora göre Asus, ZenFone 7 ve ZenFone 7 Pro olmak üzere iki yeni akıllı telefonla pazara dönmeyi planlıyor. Her iki cihaz da Asus ZenFone 6Z'de tanıtılan flip kamera tasarımına sahip olacak şekilde tasarlanmış.

Asus 7 serisinin ayrıntıları henüz doğrulanmadı ancak telefon birkaç gün önce Geekbench'te tespit edildi. Asus ZenFone 7 Qualcomm Snapdragon 865 yonga setine sahip ve 2020 amiral gemileri söz konusu olduğu için Android 10'u çalıştıracak. Asus ZenFone 7'yi ayıracak şey ise sunduğu 16GB RAM olacak.

ZenFone 7 ve 7 Pro'nun çentiksiz bir ekran tasarımı ile gelmesi muhtemel. ZenFone 7 serisi ayrıca ekrana gömülü parmak izine de sahip olabilir. Dahili SD865 ile 5G desteğini barındırması beklenen ZenFone 7 serisinin flip kamerasıyla ön ve arka tarafta kullanılabilen dört kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor.