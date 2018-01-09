Asus ZenFone Max Plus (M1) Teknik Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Tamindir.com olarak katıldığımız CES 2018 Fuarı’nda tanıtılan akıllı telefonlardan birisi de Asus ZenFone Max Plus’tı. ZenFone Max serisinin ilk üyesi olan üst seviye telefon, büyük bataryası, yüksek ekran gövde oranının yanında Face Unlock özelliğiyle dikkat çekiyor.

Las Vegas’ta düzenlenen, 12 Ocak’a kadar ziyaretçilere kapılarını açık tutacak olan Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2018’de görücüye çıkan telefonlardan Asus ZenFone Max Plus (M1), tam bir fiyat performans telefonu. Önümüzdeki ay Amerika’dan başlanarak 229 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak telefon, ASUS’un yüksek kapasiteli telefonlarından biri. 5.7 inç ekranı 5.2 inç gövdeye sığdırmayı başararak %80 ekran gövde oranı edilmiş. 18:9 en boy oranına sahip telefonun gövdesi birinci sınıf metal kaplama ve 2.5D kavisli ön kenarlardan oluşuyor. Cihazın arkasındaki çift kamera (biri 16MP diğeri 8MP), f/2.0 diyafram aralığına sahip ve 120 derece geniş açı sunuyor. 0.03 saniyeden daha düşük odaklama hassasiyetine sahip olduğunu, faz algılama otomatik odaklama özellikli olduğunu belirtelim. Ön tarafa bakan kamera f/2.0 diyafram aralığına sahip.

Asus ZenFone Max Plus Teknik Özellikleri:

Ekran 5.65 inç 2160x1080, 427ppi İşlemci MediaTek, 1.5GHz 8 çekirdek Kamera 16MP (standart), 8MP (geniş açı) arka, 16MP ön Batarya 4130 mAh Depolama 32GB / 64GB (256GB'a kadar genişletilebilir) Bellek 3 GB / 4GB Boyut ve Ağırlık 152.6x73x8.8mm, 160g Renk Deapsea Black, Azure Silver Fiyat 229 $

Face Unlock özelliğiyle gelen ilk ZenFone modeli olan Asus ZenFone Max Plus (M1), 4130 mAh batarya ile geliyor. Asus’a göre 26 saate kadar bekleme süresi veya 3G konuşma süresi, 21 saate kadar WiFi bağlantıyla internette gezinme veya 13 saat video izlerken oynatma süresi sunuyor. Son olarak, cihazın siyah (Depsea Black) ve gümüş (Azure Silver) renk seçenekleri bulunuyor.