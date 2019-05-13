Atmosferdeki Karbondioksit Oranı Tarihin En Yüksek Seviyesinde!

Dünya atmosferindeki karbondioksit (CO2) oranı, milyonda 415.26’ya çıkarak şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Bu, insanlığın gezegene ayak bastığı günden bu yanaki en yüksek CO2 seviyesi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Ajansı’na bağlı olarak çalışan Mauna Loa Gözlemevi (NOAA), atmosferdeki karbondioksit miktarını açıkladı. Mayıs 2019 itibarıyla CO2 seviyesinin milyonda 415.26’ya çıktığını söyleyen NOAA, atmosferdeki karbondioksitin tarihte ilk kez bu kadar arttığına dikkat çekiyor.

NOAA, CO2'nin bir şöminede tuğla bırakmaya benzer olduğunu, tuğlaların yangın çıktıktan sonra ısı yaymaya devam edebildiğini söylüyor.

NOAA, Dünya atmosferindeki sera gazlarının gezegenin yaşamı sürdürebilecek bir sıcaklığı muhafaza ettiğini; ancak CO2 seviyesinin bu hızla yükselmesinin, sıcaklıkların önemli ölçüde yükselmesine neden olabileceğini söylüyor. NOAA, artan atmosferik karbondioksitin, Dünya'da sıcaklıkların yükselmesine neden olan toplam enerji dengesizliğinin yaklaşık üçte ikisinden sorumlu olduğunu vurguluyor.

Raporlar, karbon emisyonlarına bağlı iklim değişikliğinin 2090 yılına kadar yıllık 500 milyar dolara mal olabileceğini öngörüyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir başka rapora göre, karbon salınımı sebebiyle en az 1 milyon canlı türünün soyu tükenme riski altında.

İnsanoğlu, CO2'deki artışta her zaman olduğu gibi başrolde. Bilim insanları, fosil yakıtları yakmanın denizlerin 60 metre yükselmesine neden olacağını söylüyor. Fosil yakıt yanmasının doğal olmadığını ve bu nedenle atmosferdeki, okyanuslardaki ve topraktaki biyosfere zarar verdiğini belirten araştırmacılar, karbondioksit oranındaki artışın çok tehlikeli bir sona işaret ettiğine dikkat çekiyor.