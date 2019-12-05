Audi'nin Yeni Q2 Modeli Kamuflajları ile İlk Kez Görüntülendi!

Audi'nın en küçük SUV modellerinden birisi olan Q2, yeni modeli ile birlikte ilk kez görüntülendi. Ancak üzerinde kamuflajları mevcut.

Alman otomobil üreticisi Audi yeni modeli Q2 ile birlikte gelmeye hazırlanıyor. Son dönemde SUV modelleri ile oldukça fazla dikkat çeken Audi, yeni Q2 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. İlk olarak 2016 yılında karşımıza çıkan Q2, H segmentinde Audi'yi temsil eden modellerden birisiydi.

2016'dan bu güne kadar 1.0, 1.4, 1.5 ve 1.6 motor seçenekleri ile beraber gelen Audi Q2, şimdi yeni tasarımı ile birlikte kar testlerinde görüntülendi. Yenilenen Audi Q2 ilk kez görüntülendi ancak üzerinde kamuflajları da mevcuttu. Ön tampon, marşpiyel ve arka tamponunda kamuflaj taşıyan yeni Audi Q2, kar üzerinde seyrediyor.

Yenilenen Q2'ye baktığımızda ilk olarak yenilenen far tasarımı dikkat çekiyor. Hemen arkasından önceki versiyonuna göre daha ince ve küçük hatlara sahip olan panjur tasarımı gözlere çarpmıyor değil. Yine arka kısımdan baktığımızda da durum pek farklı değil. Arka tampondaki değişiklikler kendini belli etse de stoplarda ve bagaj kapağında herhangi bir farklılık mevcut değil diyebiliriz.

Tabii burada casus fotoğraflar üzerinden konuştuğumuz için aracın iç görüntüleri mevcut değil. Bakalım Audi bu yenilenen Q2 modelini ne zaman tanıtacak?