Avatar: Suyun Yolu Filminin Disney Plus'a Ekleneceği Tarih Açıklandı!

Avatar 3 Yolda: Filmin Çoğunluğu Çekildi!

2022'nin en beklenen filmlerinden biri şüphesiz ki Avatar: The Way of Water idi. Yaklaşık 13 yıllık geliştirilme sürecinin ardından geçtiğimiz ay seyirciyle buluşan film, kısa sürede 1,5 milyar dolar hasılat elde etmeyi başardı.