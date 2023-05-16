Avatar: Suyun Yolu Filminin Disney Plus'a Ekleneceği Tarih Açıklandı!

Pandora'nın yemyeşil ormanları, derin okyanusları ve yüzen dağları nihayet bir ekran uzağınıza geliyor. James Cameron'ın gişe rekorları kıran filmi "Avatar: Suyun Yolu"nun yayın tarihi resmen belirlendi. Bilimkurgu filmi 7 Haziran'da hem Disney Plus hem de eski adıyla HBO Max olarak bilinen Max'te yayınlanacak.

Disney Plus ve Max arasındaki ortak yayın hakları, geçen yıl imzalanan ve Max'in 2022 yayın yılına kadar stüdyonun filmlerinin yarısı için Disney Plus ve Hulu ile yayın pencerelerini paylaşmasına olanak tanıyan alışılmadık bir anlaşmanın ürünü. Bu durum, devam filmini evlerinden izlemek için yeni bir yayıncıya abone olmak zorunda kalmayacak olan "Avatar" hayranları için iyi bir haber. Ayrıca platformun Max'e sunduğu 7 günlük ücretsiz deneme sürümü aracılığıyla Amazon Prime Video'da da ücretsiz olarak izlenebilecek.

Avatar: Suyun Yolu, 7 Haziran'da Disney Plus'ta

Orijinal "Avatar"dan 13 yıl sonra gösterime giren "Suyun Yolu", ilk filmdeki olaylardan 10 yıldan fazla bir süre sonrayı ele alıyor. Hikâye Sully ailesinin (Jake Sully, Neytiri ve çocukları) Pandora'nın bilinmeyen bölgelerine gitmek üzere evlerinden ayrılmalarını konu alıyor. Filmde Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi ve Kate Winslet rol alıyor.

Film dört dalda Akademi Ödülü adaylığı kazandı ve en iyi görsel efekt dalında Oscar'ı evine götürdü. Variety film eleştirmeni Owen Gleiberman eleştirisinde filmin "gözlerinizi patlatacak, başınızı döndürecek ve ruhunuzu harekete geçirecek sahnelere sahip olduğunu" yazmıştı.

Avatar: Suyun Yolu filmini 7 Haziran'dan itibaren Disney Plus veya Max üzerinden izleyebilirsiniz.