Avengers: Endgame’de Ne Olacağını Tahmin Etmek Mümkün Değil

Geçtiğimiz yıl vizyona giren Avengers: Infinity War’un ardından dünyanın dört bir yanındaki Marvel hayranları, kahramanlarımızın nasıl kazanacağını ve büyük finalin nasıl olacağını tahmin etmeye çalışıyorlar. Marvel Sinematik Evreni’nde Iron Man karakterine hayat veren Robert Downey Jr., Avengers: Endgame'de ne olacağını tahmin etmenin mümkün olmadığını söylüyor.

Marvel Sinematik Evreni'nin 3. aşamasının bitmesine yalnızca bir film uzaktayız. Geçtiğimiz ay vizyona giren Captain Marvel ile 4.evrenin kapısını çalmıştık. Avengers: Endgame ile ise o kapıdan içeri gireceğiz ve 10 yıllık serüvenin ilk bölümünü tamamlayacağız.

26 Nisan’da izleyicilerle buluşacak olan Endgame’in nasıl biteceği, sevdiği kahramanların çoğunu Infinity War’da kaybeden Marvel hayranları için oldukça önemli.

Filme dair paylaşılan fragmanlar, özel sahne gösterimleri ve röportajlara rağmen ne olacağını kestirmek oldukça güç. Zira Marvel, Endgame’deki gizemin ortaya çıkmaması için inanılmaz bir çaba sarf ediyor.

Buna rağmen epik bir finalin bizleri beklediğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Ve bu epik finalde ne yazık ki bazı süper kahramanların öldüğünü de görebiliriz. Nitekim filmin yazarları ve yönetmenleri, buna alışmamız gerektiğini söylüyorlar.

MCU filmlerinde Iron Man karakterini canlandıran Robert Downey Jr., Avengers: Endgame’in “tahmin edilemez” olduğunu söylüyor. Destansı bir film izleyeceğimizi belirten Downey Jr., “Büyük final, kimsenin ne olacağını tahmin edemeyeceği bir düzeyde” ifadelerini kullanıyor.

Avengers: Endgame, şimdiye kadar yapılmış en büyük süper kahraman filmi olacak. Tam 3 saat 58 saniye uzunluğunda olan film, nasıl biterse bitsin çok büyük bir duygusal yoğunluğa sahne olacak.

Avengers: Endgame, 26 Nisan’da vizyona girecek. O zaman kadar tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takip etmeye devam edin!

Avengers: Endgame Fragmanı