Avengers: Endgame Filminin Sonunu Söyleyen Kişiye Bakın Ne Yaptılar?

Uzun bir süredir vizyona girmesi beklenen Avengers Endgame filmi, bilindiği üzere gişe rekorları kırdı. Filmle ilgili yönetmen, defalarca sonunun söylenmemesi gerektiğini ifade etti. Filmin sonunun büyük bir sürprizle bittiğini söyleyerek konuyu kapatıyoruz.

Hong Kong'da yaşanan bir hadise, filmin sonunu söyleyen kişinin nasıl bir trajedi ile karşılaşabileceğini gözler önüne seriyor. Sinema kuyruğunda bulunan kişilere filmin sonunu söyleyen birisi linç edildi. Sosyal medyada yer alan fotoğraflarda, adamın kanlar içinde kaldırımda olduğu görüldü.

Avengers: Endgame yönetmenleri defalarca uyardı

Yönetmenlerin açıklamasında "Çoğunuz filme zaman ayırıp öyküyü beklediğiniz için bir kez daha sizden yardım istiyoruz. Unutmayın, Thanos (Filmde sonsuz yaşam gücüne sahip ana kötü karakter) sizden sessiz olmanızı talep ediyor" diyerek uyarıda bulunulmuştu.

Hasılat rekorları kıran ve Dünyanın en çok izlenen filmlerinden olmayı başaran bu yapıt, saygı görmeyi hak ediyor. Elbetteki sinemaseverlerin, şiddete başvurması son derece vahim bir sonuç ortaya çıkarmış. Bu film ile ilgili insanlar, çok fazla hassas ve sonunu merak ediyor. Bu nedenle filmin sonu ile ilgili spoiler vermemenizi öneriyoruz.