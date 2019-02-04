Avengers: Endgame’den Yeni Fragman! İşte Önemli İpuçları

Marvel, dün oynanan Amerikan Futbolu Ligi (NFL) finali Super Bowl vesilesiyle Avengers: Endgame’in ikinci fragmanını paylaştı. Teaser yalnızca 30 saniye uzunluğunda olmasına rağmen, filme dair bazı önemli ipuçları barındırıyor.

Thanos, serinin bir önceki filmi Avengers: Infinity War’da Marvel Sinematik Evreni’nin en güçlü süper kahramanlarının çabalarına rağmen evrendeki altı Sonsuzluk Taşı’nın tamamını toplamayı başarmıştı: Güç Taşı, Uzay Taşı, Zaman Taşı, Gerçeklik Taşı, Ruh Taşı ve Zihin Taşı.

Tek bir parmağıyla sevgili süper kahramanlarımızın çoğu dahil olmak üzere, evrenin yarısını toza dönüştüren Thanos, amacına ulaştı. Peki, bundan sonra ne olacak?

Aralık 2018’de yayınlanan ilk fragmanda, hayatta kalan Yenilmezler’e ilk başımızı atmıştık. Tony Stark’ı (Robert Downey Jr) uzayda yolunu kaybetmiş bir halde görmüştük. Thor (Chris Hemsworth), Black Widow (Scarlett Johansson), Banner (Mark Ruffalo) ve Steve Rogers/Captain America (Chris Evans) ise Avengers binasının içinde kara kara düşünüyordu. Filmde çok kritik bir rol oynayacak olan Scott Lang / Ant-Man (Paul Rudd) ise beklenmedik bir şekilde Avengers üssünde ortaya çıkmıştı. Bu da, Ant-Man ve Wasp'ın tuzağa düştüğü kuantum alanından büyük olasılıkla kaçtığı anlamına geliyor.

Fragmanda en dikkat çeken detaylardan bir tanesi de, Infinity War’da göremediğimiz Clint Barton, nam-ı diğer Hawkeye (Jeremy Renner) olmuştu. Endgame setinden gelen fotoğraflarda Hawkeye’nin Ronin’e dönüşebileceğinin sinyallerini almıştık. Fragmanla birlikte bu dönüşümün olacağını net bir şekilde öğrenmiş olduk.

Avengers: Endgame’in ikinci fragmanının, filmin yalnızca ilk 20 dakikasından görüntüleri içereceğini biliyorduk. Hayatta kalan Yenilmezler’in hala yaşadıkları kayıpların etkisinden çıkamadıklarını görüyoruz. Cap, terapi grubu olduğunu tahmin ettiğimiz bir yerde şöyle diyor: “Bazı insanlar yoluna devam etti; ancak biz değil”

Fragman aynı zamanda bizlere, dört bir yana dağılan Avengers ekibinin yeniden birleştiğini gösteriyor. Black Widow, Thanos’tan alacağı intikam için çalışırken, Tony Stark ve Nebula ise Dünya’ya dönmek için çabalıyor. War Machine ve Ant Man‘in ise büyük savaş için hazırlandıklarını görüyoruz. Ayrıca Thor, Rocket ve Hawkeye’a da kısa bir bakış atıyoruz.

Avengers: Endgame’in yönetmen koltuğunda her zaman olduğu gibi Russo kardeşler oturuyor. Christopher Markus ve Stephen McFeely'nin kaleminden çıkan film, 26 Nisan 2019’da vizyona girecek.