Avrupa Birliği’nden Qualcomm’a 1.2 Milyar Dolarlık Ceza

Dünya’daki lider mobil işlemci üreticilerinden biri olan ABD merkezli Qualcomm firması, görünen o ki mobil işlemci pazarında bir numara olabilmek adına bazı uygunsuzluklar yapmış. Şu sıralar Qualcomm’un 2011-2016 yılları arasında Apple ile yaptığı gizli anlaşmalar ortaya çıkmış durumda.

Avrupa Komisyonu, Qualcomm’un Apple’a milyarlarca dolar verdiğini ve bunun karşılığında da başka hiçbir üreticiden mobil işlemci satın almamasını sağladığını belirtti. Komisyon ayrıca, adil rekabet kurallarını ve tekelleşme karşıtı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Qualcomm’a 1.2 milyar dolar tazminat cezası verildiğini açıkladı. Qualcomm, benzer ihlallerden dolayı daha önce de Çin’de 1 milyar dolar ve Tayvan’da 800 milyon dolar tazminat cezalarına çarptırılmıştı.

Komisyonun hazırladığı dava dosyasındaki bilgilere göre, Apple ile Qualcomm arasındaki ilk anlaşma 2011 yılında yapılmış. Daha sonra 2013 yılında bir anlaşma daha yapılmış ve bu anlaşma 2016 yılı sonlarına kadar sürmüş. Yapılan bu anlaşmalar kapsamında Apple, diğer mobil işlemci üreticilerinden hiçbir işlemci satın almamış ve tüm iPhone ve iPad’leri için mobil işlemcileri sadece Qualcomm’dan satın almış. Qualcomm, bunun karşılığında Apple’a milyarlarca dolarlık indirimlerler de yapmış. Komisyon, Qualcomm’un yasaları ihlal ederek tekel kurması nedeniyle, diğer mobil işlemci üreticilerinin işlemcileri ne kadar iyi olursa olsun Apple’a işlemci satamadıklarını ve çok büyük maddi zararlara uğradıklarını belirtiyor.

Avrupa Birliği rekabet komiseri Margrethe Vestager’in açıklamalarına göre Qualcomm, Apple’ı kendi mobil işlemcilerini kullanmaya zorluyor ve bunun için milyarlarca dolar ödüyordu. Apple şartları kabul etmek zorunda kalıyordu, aksi taktirde Qualcomm ile yapılan anlaşmayı bozmak çok büyük miktarlarda tazminat ödenmesini gerektiriyordu. Avrupa Komisyonu, konuyla ilgili olarak Apple'a herhangi bir ceza verilmeyeceğini de doğruladı.

Apple ve Qualcomm arasındaki anlaşmanın 2016 yılında bitişinin hemen ardından iki firma arasında mobil işlemcilerle ilgili tartışmalar ve karşılıklı suçlayıcı açıklamalar başlamıştı. Hatta Qualcomm, Apple'a karşı bir dava dosyası açtı ve sahibi olduğu patentlerin birçoğunu ihlal ettiği gerekçesiyle iPhone’ların ABD’de yasaklanmasını talep etti.

Apple, 2016 yılına kadar iPhone ve iPad’lerindeki mobil işlemcilerini Qualcomm’dan satın aldı. Qualcomm ile anlaşması 2016 yılında sona erdikten sonra Apple, Intel ile anlaştı ve iPhone 7’ler ile birlikte Intel’in mobil işlemcilerini kullanmaya başladı.