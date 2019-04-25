Avrupa'nın Telefonla En Çok Konuşan Ülkesi Türkiye

Mobil trafik konusunda genellikle Avrupa'da lider olan Türkiye, telefonla konuşma süresinde de liderliği kaptırmadı. BTK'nın yayınladığı rapora göre geçtiğimiz yıl içerisinde 267,6 milyar dakika mobil trafik hacmi gerçekleşti.

Her geçen dönem içerisinde daha da artış gösteren mobil kullanım miktarı 2018'de de değişmedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) verilerine göre ülkemizde geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yaklaşık yüzde 99 penetrasyon oranına karşılık gelen 80,1 mobil abone rakamına ulaşıldı. Ayrıca yine 2018 içerisinde mobil arama trafik miktarı sabit aramaya oranla artış göstermiş durumda.

Sabit arama trafiği yıl sonunda 6,7 milyar dakikaya ulaşırken trafik miktarının yüzde 4,2 artış gösterdiği dile getirildi. Toplam trafiğin yüzde 97'lik bölümünü mobil departmanı oluşturması gözlerden kaçmazken 2018'in son çeyreğinde 68,7 milyar dakika konuşma gerçekleşti. Aynı zamanda mobil kullanıcıların aylık ortalaması 444 dakika olarak kayıtlara geçerken, bu rakamın Avrupa'nın iki katı kadar olduğu gözlemlendi.

2012'den Beri Telefonla En Çok Konuşan Ülkeyiz

Türkiye, 2012'den bu yana Avrupa'nın en çok konuşan ülkesi olarak kayıtlara geçerken, en yakın takipçilerimiz ise Bulgaristan (317), Makedonya (316), İtalya (300) ve Hırvatistan (261) şeklinde sıralandı. Fakat mobil abonelerden kazanılan aylık gelir Avrupa genelinde 18,15 euro iken Türkiye'de 5,10 euro olduğu ifade edildi.