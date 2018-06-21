Avrupa Parlamentosu, Tartışmalı İnternet Yasasına Onay Verdi

Avrupa Parlamentosu Hukuk Komisyonu Google, Facebook ve Microsoft gibi diğer teknoloji devlerini yakından ilgilendiren yasa tasarısına onay verdi. Tartışmalı tasarıya göre, internet platformları, çeşitli araçlar yardımıyla daha yükleme aşamasında olan bir içeriğin telif haklarına uyup uymadığını kontrol edecek.

AB Komisyonu tarafından iki sene önce sunulan yasa tasarısı, internet ekosisteminin gelişmesiyle son dönemde artan telif hakkı ihlallerinin önüne geçmek için hazırlansa da, internet ve düşünce özgürlüğünü tehdit ettiği gerekçesiyle tartışmaların odağında kalmıştı.

Avrupa Parlamentosu Hukuk Komisyonu tarafından onaylanan tasarı, çevrimiçi internet platformlarının daha yükleme aşamasında olan içeriğin telif haklarını ihlal edip etmediğini kontrol etmesine dayanıyor. Eğer kullanıcı içeriğin yayınlanmasına ilişkin gerekli izne sahip değilse, platformun içeriğin yüklenme işlemini durdurması gerekiyor.

Avrupa Parlamentosunda bu tasarıya karşı çıkan bazı milletvekilleri, telif hakkı ihlalini tespit etmede kullanılacak araçların internete sansür getirmesinden endişe duyduklarını belirtiyor.

Yasa tasarısındaki bir diğer tartışmalı bölüm ise, basın-yayın organlarına müzik ve film şirketlerinin sahip olduğu gibi içerikleri koruma hakkının getirilmesi oldu. Buna göre, Google gibi arama motorları haberlerin başlık ve açıklama kısımlarını izin almadan gösteremeyecek.

Parlamentodaki Yeşiller grubunun bir parçası olan Alman milletvekili Julia Reda, "Tasarı sebebiyle insanlar sosyal medyada kendilerini ifade etmekte zorlanacaklar. Büyük medya şirketlerinin özel çıkarlarına hizmet etmek için insanların düşünce özgürlüğünü kısıtlamak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en popüler web tarayıcılarından Mozilla Firefox’un yaratıcısı olan ve aynı zamanda AB kamu politikası yöneticiliği görevini yürüten Raegan MacDonald, tasarının Avrupa’daki internet ekosistemine köklü bir zarar vereceğini düşünüyor.

MacDonald, sosyal medyadaki kişisel verilerin korunması ve mahremiyet hakkının garanti altına alınması amacıyla Avrupa Birliği tarafından oluşturulan GDPR (General Data Protection Regulation – Genel Veri Koruma Yasası) reformundan sonra böyle bir kararın onaylanmasının hayal kırıklığı olduğunu dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu söz konusu yasa tasarısını Temmuz ayının başlarında oylayacak.