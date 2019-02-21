Avustralyalı Pilot, Uçağıyla Gökyüzüne Penis Çizdi!

Havacılık tarihinin en tuhaf olaylarından birisi Avustralya’da yaşandı. Perth kentindeki bir pilot, uçağıyla gökyüzüne Türkçe’de “Sıkıldım” anlamına gelen “Bored” kelimesini yazdı. Bununla da kalmayan pilot, gökyüzüne iki tane de penis çizdi!

Dünyanın en büyük uçuş takip verisi sağlama platformu olan FlightAware haritalarına ilginç bir rota takıldı.

Avustralya'nın Perth kentindeki bir pilot, - yapacak daha iyi bir işi olmadığından olsa gerek - gökyüzüne Bored (Sıkıldım) kelimesini hecelemek ve penis çizmek için uçağını uçurdu.

Diamond DA40 model uçak, yerel saatle 08: 53'te Parafield Havaalanı'ndan ayrıldı ve üç saat sonra aynı havaalanına inmeden önce oldukça geniş bir rota çizdi.

ICYMI: Pilot writes I'm bored (among other things) in their flight path over SA https://t.co/1En8yZUt7V pic.twitter.com/Ufy5srM4ry — The Advertiser (@theTiser) February 20, 2019

Avustralya merkezli internet sitesi PerthNow, söz konusu pilotun işe yeni başlamış bir eğitmen olduğunu belirtti.

FlightAware sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Pilotlar bazen yaratıcılıklarını konuştururlar ve gökyüzüne yazdıkları kelimelerle bir şeyler anlatmaktan hoşlanırlar” ifadelerini kullandı.

Daha önce de benzer olaylara şahit olduklarını söyleyen FlightAware sözcücü, “Bu gibi olaylar çoğu zaman eğlenceli oluyor. Geçmişte evlenme teklifleri, doğum günü mesajları ve hatta bir boğa kafası dahi görmüştük” dedi.