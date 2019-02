Avustralyalı Pilot, Uçağıyla Gökyüzüne Penis Çizdi!

Havacılık tarihinin en tuhaf olaylarından birisi Avustralya’da yaşandı. Perth kentindeki bir pilot, uçağıyla gökyüzüne Türkçe’de “Sıkıldım” anlamına gelen “Bored” kelimesini yazdı. Bununla da kalmayan pilot, gökyüzüne iki tane de penis çizdi!

Dünyanın en büyük uçuş takip verisi sağlama platformu olan FlightAware haritalarına ilginç bir rota takıldı.

Avustralya'nın Perth kentindeki bir pilot, - yapacak daha iyi bir işi olmadığından olsa gerek - gökyüzüne Bored (Sıkıldım) kelimesini hecelemek ve penis çizmek için uçağını uçurdu.

Diamond DA40 model uçak, yerel saatle 08: 53'te Parafield Havaalanı'ndan ayrıldı ve üç saat sonra aynı havaalanına inmeden önce oldukça geniş bir rota çizdi.

ICYMI: Pilot writes I'm bored (among other things) in their flight path over SA https://t.co/1En8yZUt7V pic.twitter.com/Ufy5srM4ry