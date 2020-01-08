BAFTA 2020 Ödülleri için Adaylar Belli Oldu

British Academy Film Ödülleri, 2020 yılı için adaylarını açıkladı. Bu yıl 73.’sü düzenlenecek olan British Academy Film Ödüllerinin adayları, BAFTA jürisi tarafından açıklandı.

Kazananların halk oylamasıyla belirlendiği BAFTA 2020 ödülleri için adaylar, En İyi Film, En İyi Animasyon, En İyi Belgesel, En İyi Müzik, En İyi Görsel Efekt, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu gibi 25 farklı dalda yarışacak.

Joker, Joaquin Phoenix 11 Dalda Aday Gösterildi.

En iyi aktör adaylığı da dâhil olmak üzere 11 dalda aday gösterilen Joker, Joaquin Phoenix bütün dikkatleri üzerine çekti. Joker’ in hemen ardından 10 dalda aday gösterilen Netflix orijinal filmi İrlandalı ve Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini yaptığı Hollywood'da Bir Zamanlar filmi geliyor. Dördüncü sırada ise 9 dalda aday gösterilen Sam Mendes'in Büyük Savaş filmi 1917 yer alıyor.

Once Upon a Time'daki rolü ve Fox News draması Bombshell'deki rolü için aynı kategoride iki kez aday gösterilen Margot Robbie de dikkatleri üzerine çekti.

2 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek ödül töreninde, hangi adayların kazanacağı merakla bekleniyor.