Bakan Açıkladı: Yasaklanan Site Bu Sene Açılacak!

Geçtiğimiz sene çok sayıda internet sitesine Türkiye üzerinden ulaşım kesildi. Bu bazı siteler için sorun teşkil etmedi belki, açtınız VPN'i, yazdınız başına 'sıfır'ı devam ettiniz. Ancak öyle bir site vardı ki erişimin kapanmasıyla çok sayıda insan madur oldu. Eveti Booking.com'dan bahsediyorum. Yerli işletme sahiplerini de tatilcileri de oldukça madur eden bu yasak sonunda sona erecek.

Haksız Rekabet Kurumu kararınca, internet sitesinin Türkiye içerisinde fatura dahi kesmeden ciddi miktarda gelir elde etmesinin adil olmadığına karar verilmiş ve ülke içerisinden ulaşım kapatılmıştı. Rezervasyon ve bilet alış satışında Booking'i kullanan çok sayıda işletmeci ve tatilci de madur olmuştu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin açtığı dava sonucu alınan bu kararın haklı gerekçelerinin altını tekrar çizdi. Ve sonunda güzel haberi verdi. Booking.com'un ülkemize büro açması veya sorumlu bir şirket haline gelmesi için görüşmelerin olumlu seyrettiğini belirten Zeybekçi, "Sorun yurt dışına Türkiye'nin pazarlanması değil, yurt içinde yapılan pazarlamadan elde edilen gelire karşılık herhangi bir fatura kesilmemesi." şeklinde konuştu. Booking ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Ekonomi Bakanı, "Bu sezon herhalde öyle bir şey olacak, çalışmaya başlayacaklar" dedi.

Yabancı şirketlerin ülkemiz üzerinden bu kadar rahat para kazanmasını ben de doğru bulmuyorum. Ancak bu tip durumlarda kendi vatandaşımızı da madur etmemek adına önce görüşmeye gidip anlaşma sağlanamazsa siteyi kapatmak daha mantıklı olmaz mıydı diye de düşünmeden edemiyorum. Neyse umarım görüşmelerin sonucundan hem yerli işletmecilere hem de gayri safi millî hasılamıza iyi gelecek bir çözüm çıkar.