Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten Bitcoin Uyarısı

Son dönemin yükselen yıldızı Bitcoin hakkında ilk kez devletin üst kademesinden bir açıklama geldi. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Bitcoin'in soru işaretleri ile dolu olduğunu söyleyerek, yatırımcıları uyardı.

2009 yılında Satoshi Nakamoto takma ismine sahip bir kişi veya grup tarafından kurulan Bitcoin, ilk zamanlar kimsenin dikkatinde olmasa bile şu anda tüm dünyanın konuştuğu ana gündem maddelerinden bir tanesi haline geldi.

300 milyar dolara yaklaşan toplam hacmiyle, kripto para piyasasının en güçlü halkasını oluşturan Bitcoin, internetin bir mucizesi mi, yoksa yakın zamanda patlayacak bir balon mu, henüz emin değiliz. Ancak gerçek şu ki; tüm dünyanın tartıştığı Bitcoin, bu senenin başında yalnızca 1.000 dolarken, şu anda 17 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Popüler kripto para birimi hakkında bir yorum da ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'den geldi. Şimşek, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçmiş" ifadelerini kullanarak, Bitcoin'e yönelik tavrını ortaya koydu.

Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçmiş.



Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir.



Bitcoin Surpasses "Tulip Mania"...https://t.co/qeYp9aCWZ1 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 13 Aralık 2017

Şimşek, Bitcoin'in güvensiz bir yatırım aracı olduğunu söyleyerken, "Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir" ifadelerini kullandı.

Ekonomi Bakanı Vatandaşları Uyardı

Şimşek ile birlikte Bitcoin hakkında uyarılarda bulunan bir diğer isim de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ydi.

Zeybekçi, başta Bitcoin olmak üzere kripto para birimlerindeki dalgalanmaların spekülatif olduğunu söyledi. "Bu global bir saadet zinciridir, alt zemini yoktur" diyen Zeybekçi, "Bu, dünyayı sadece bir veya iki her şeyiyle kontrol ettiğiniz, cendere altına aldığınız, gerektiğinde zulmettiğiniz bir para birimine mahkum edemeyeceğinizin çıkışlarıdır bunlar" ifadelerini kullandı.

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