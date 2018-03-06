Batarya Değişimi Sonrası iPhone 6 Hızlanıyor Mu?

Yayınlanan yeni bir video, iPhone 6’nın batarya yenileme sonrasında performansının nasıl değiştiğine dair detayları, merak edenlerin gözleri önüne serdi. Videoyla birlikte açıkça bir performans artışı yaşandığı ortaya çıktı.

Bir süre önce Apple’ın bilinçli olarak eski modellerinin performansını düşürdüğü iddia edilmiş, Apple da gelen tepkiler sonucunda iddiaları kabul etmişti. Belirli bir kullanım süresinin ardından bazı modellerinin işlemci hızlarını yarı yarıya düşürdüğünü itiraf eden şirket, işlemci hızını düşürmek yoluyla bataryaların kullanım sürelerini arttırmaya çalıştığını belirtmişti.

Kullanıcılarını memnun etmek adına yakın zaman önce batarya değiştirme programı başlatan Apple, bataryası değiştirilen telefonlarda işlemci hızlarının eskiye döneceğinin bilgisini vermişti. Yayınlanan yeni bir videoysa batarya değişiminden önce ve sonra iPhone 6’nın performansını bizlere gösterdi. Bataryası değişen iki telefon arasında gece ile gündüz kadar büyük bir fark olduğu görülürken, batarya değişimi sonrası telefonun uygulama ve internet sitelerinin açılışında çok hızlandığı tespit edilebildi.

Batarya değiştirmek istemeyen ya da değiştiremeyecek durumda olan iPhone kullanıcıları için ise yazılımsal bir çözüm sunan Apple, iOS 11.3 güncellemesiyle birlikte kullanıcılarına işlemci hızlarını eskiye haline getirme şansı sunacaklarını söylemişti.