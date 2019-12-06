Bataryası İki Gün Giden Nokia 2.3 Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Nokia yeni akıllı telefon modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Gelin hep beraber pil ömrü ile dikkatleri üzerine çeken Nokia 2.3'ün tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Nokia 2.3 Özellikleri

Nokia 2.3, 6.2 inçlik 720P çözünürlük sunan ekrana sahip. Gücünü MediaTek Helio A22 yonga setinden alan Nokia 2.3, 2 GB RAM'e ve 32 GB dahili depolama alanına sahip. Akıllı telefonun arka tarafında 13 MP ana 2 MP derinlik sensörü olmak üzere iki adet kamera sensörü yer almakta.

Ön tarafta ise 5 MP'lik kamera sensörü bulunmakta. 4.000 mAh bataryaya sahip olan Nokia 2.3'ün bataryasının 2 gün boyunca gittiği açıklandı. Akıllı telefonda ne yazık ki hızlı şarj desteği bulunmuyor. Nokia 2.3, Micro-USB portu üzerinden şarj olmakta. Android One cihazı olan Nokia 2.3, 2 yıl boyunca Android güncellemelerini ve 3 yıl boyunca da güvenlik güncellemelerini alacak.

Android 9 Pie işletim sistemi ile birlikte kutudan çıkan Nokia 2.3'ün ne zaman Android 10 güncellemesi alacağı bilinmiyor. Nokia 2.3'de çift SIM, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, FM radyo ve kulaklık jakı desteği bulunuyor.

Nokia 2.3 Fiyatı

Nokia 2.3'ün fiyatının 109 euro olduğu açıklandı. 109 euro şu an ki kur ile 697 TL'ye tekabül etmekte. Akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.