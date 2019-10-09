Bataryası ile Dikkatleri Üzerine Çeken Sharp S7 Tanıtıldı

Sharp, Japonya'da yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber bataryası ile kullanıcıların kalbini kazanacak olan Sharp S7'nin tüm teknik özelliklerine yakından bakalım.

Sharp S7, 5.5 inçlik 2160 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Cihazın ekranında IGZO LCD isimli enerji tasarrufu teknolojisi bulunuyor. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 630 yonga setinden alan Sharp S7'de 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Akıllı telefonun ön tarafında bir adet f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksellik kamera sensörü bulunuyor. Sharp S7'nin arka tarafında ise Elektronik Görüntü Sabitleme özellikli bir adet f/2.0 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksellik kamera sensörü yer alıyor. Cihazda fotoğraf çekimleri için yapay zeka desteği bulunmakta.

Sharp S7 Tanıtıldı

Sharp S7, Android 10 işletim sistemi ile geliyor ve Sharp cihazın 24 ay içerisinde büyük bir güncelleme alacağını açıkladı. Akıllı telefon ayrıca 36 ay boyunca güvenlik güncellemesi de alacak.

Sharp S7, 4.000 mAh bataryaya sahip. Sharp yaptığı açıklamada cihazın tek şarj ile 1 hafta boyunca dayanabileceğini açıkladı. Bu süre akıllı telefonda çok fazla vakit geçiren kullanıcılar için gayet iyi. Çoğu akıllı telefonun bataryası maksimum 2 gün gidiyor.

Sharp S7 şeftali, gümüş ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile Aralık ayında Japonya'da satışa sunulacak. Akıllı telefonun fiyatı henüz açıklanmadı.