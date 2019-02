Batı Küba'ya Göktaşı Düştü

Batı Küba'nın Vinales kentine meteor düştüğü açıklandı. Batı Küba'da oturanlar dün öğleden sonra erken saatlerde gökyüzünde yüksek sesle patlamaların gerçekleştiğini ve iz bıraktığını söyledi ve ardından ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, konu ile ilgili gökyüzünden düşenlerin meteor olduğunu doğruladı.

Twitter üzerinden paylaşılan görsellerde avuç içi büyüklüğünde ve telefon boyutuna yakın siyah taşların olduğu görülmekte.

#CUBA: This is a close up of a #rock people in the #Viñales area believe is part of the #meteorite that fell in the area. You can see this one is almost the size of a #mobile phone. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/xDO0jy6tCO