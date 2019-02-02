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Batı Küba'ya Göktaşı Düştü

Emre Fırtına
Emre Fırtına - | İnternet

Batı Küba'nın Vinales kentine meteor düştüğü açıklandı. Batı Küba'da oturanlar dün öğleden sonra erken saatlerde gökyüzünde yüksek sesle patlamaların gerçekleştiğini ve iz bıraktığını söyledi ve ardından ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, konu ile ilgili gökyüzünden düşenlerin meteor olduğunu doğruladı.

Twitter üzerinden paylaşılan görsellerde avuç içi büyüklüğünde ve telefon boyutuna yakın siyah taşların olduğu görülmekte. 

Yine Twitter'da bir gazeteci tarafından atılan tweet de yaklaşık 7 cm büyüklüğünde siyah taşların bulunduğu söylendi.

Düşen göktaşlarının ardından bölgede bulunan kişilerin herhangi bir yara almadığı bilgisi açıklandı. Göktaşlarının dünyaya genellikle toz tanesi büyüklüğünde düştüğünü söyleyen yetkililer, bu tür olayların nadir yaşandığını açıkladılar. Tufts Üniversitesinin verilerine göre 100 metrelik bir meteorun yaklaşık olarak her 10.000 yılda bir düştüğü söylenmekte. Ayrıca 1 metrelik meteoroidin Dünya'ya her yıl ortalama 1 kez düştüğünü ve toprağa da küçük bir moloz parçası olarak ulaştığı belirtilmekte. 

2013 yılında Rusya ile Kazakistan sınırının 100 kilometre yukarısına düşen meteorda evlerin camları patlamıştı ve 1.500'e yakın kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Sizler düşen göktaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın! Yorumlarınızı bekliyoruz!

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