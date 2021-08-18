Battlefield 2042 Silahları Sızdırıldı! (Video)

Battlefield 2042 silahları bir video aracılığı ile gün yüzüne çıktı. Peki, dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen FPS oyununda hangi silahlar yer alıyor? Paylaşılan videoya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Battlefield 2042 Silahları Neler?

Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Battlefield 2042 isimli video oyununda yer alacak silahlar ortaya çıktı. Çin merkezli BiliBili isimli video paylaşım platformunda Battlefield 2042'deki silahların yer aldığı bir video yayımlandı. Video ayrıca Frank Seven isimli kullanıcı tarafından YouTube üzerinden de paylaşıldı.

5 dakika 9 saniye uzunluğundaki videoda oyuncu oyunda yer alan silahlar ile tek tek atış yapıyor. Böylece silahların geri tepme seviyesini de görebiliyoruz. Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen BF 2042'de kanca silahı yer alıyor. Ayrıca herhangi bir konuma makineli tüfek konumlandırabileceğiz.

Electronic Arts'ın yeni Battlefield oyununda drone da kullanabileceğiz. Videoya baktığımızda drone ile ateş etmenin mümkün olduğunu görüyoruz. Sızdırılan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Battlefield 2042 Ne Zaman Çıkacak?

Battlefield 2042, 22 Ekim 2021 tarihinde PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak. EA Play abonesi olan oyuncular 15 Ekim 2021 tarihinde on saatlik deneme sürümünü oynayabilecek.

Yeni Battlefield oyunu, Steam ve Epic Games Store isimli dijital oyun mağazalarında 419,99 TL fiyat etiketine sahip. BF 2042'nin Xbox One sürümü 499,99 TL iken Xbox Series X / S sürümü ise 599,99 TL fiyat ile ön siparişe açıldı. DICE tarafından geliştirilmekte olan yapımın PlayStation 5 sürümü 560 TL fiyat etiketine sahipken PlayStation 4 sürümü ise 500 TL ile ön siparişe sunuldu.

Electronic Arts, geçtiğimiz haftalarda Battlefield Portal isimli yeni oyun modunu duyurmuştu. Oyuncular, yeni mod sayesinde Battlefield 2042'de eski haritaların güncellenmiş sürümlerinde mücadele edebilecek. Bu haritalar arasında Battlefield 1942'den El Alamein ve Battle of the Bulge, Battlefield Bad Company 2'den Arica Harbour ve Valparaiso, Battlefield 3'ten Caspian Border ve Noshahr Canals bulunuyor.

Oyuncular Battlefield Portal'da diğer oyuncuların oluşturduğu haritalarda oynayabilecek. Oyuncular ayrıca maçların kurallarını da belirleyebilecek. Yani bir takımdaki oyuncu sayısı, maçta hangi silahların alınabileceğini, haritaların sırasını ve daha birçok öge ayarlanabilecek.