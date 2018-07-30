Battlefield 5'e Multiplayer Modları Daha Sonra Eklenecek

Electronic Arts (EA)'ın popüler savaş oyunları serisi Battlefield, geçtiğimiz sene karşımıza Battlefield 1 oyunuyla çıkmıştı. 1. Dünya Savaşı'nı konu alan Battlefield 1, oldukça beğenilmiş ve büyük başarı elde etmişti.

EA’nın sıradaki Battlefield oyunu ise 2. Dünya Savaşı'nı konu alacak ve Battlefield 5 olarak adlandırılacak. Daha önce yayınlanan tanıtım videolarıyla şimdiden büyük heyecan yaratan Battlefield 5, 19 Ekim’de resmi olarak satışa çıkacak.

EA tarafından daha önce yapılan bir açıklamada, Battle Royal modunun 19 Ekim’de oyun içerisinde erişilebilir olmayacağı ve bu modun Battlefield 5'e daha sonra ekleneceği duyurulmuştu.

Şu sıralar benzer bir duyuru Grand Operations modu için de geldi. Buna göre, Battlefield 1’deki Operations modunun biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu olan Grand Operations modu da aynı Battle Royal modu gibi oyun çıktıktan bir süre sonra Battlefield 5’e eklenecek.

Grand Operations ve Royale modlarının 19 Ekim’de Battlefield 5’te oynanabilir olmayacağının açıklanması oyun severleri üzmüş durumda. Üstelik her iki modun da oyuna ne zaman ekleneceği tam olarak bilinmiyor. Ancak sevindirici haber ise her iki modun da oyuna ücretsiz olarak eklenecek olması. Yani oyun severler, oyuna sonradan eklenecek olan bu iki mod için ekstra bir ücret ödemek zorunda kalmayacaklar.

Son olarak Battlefield 5’te Türkçe dil desteğinin olup olmayacağı konusuna gelirsek, bu konu da henüz kesinleşmiş değil. Bu sorunun cevabını 19 Ekim’den önce öğrenemeyeceğiz gibi görünüyor.