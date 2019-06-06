Bayramda Atılan Toplu Mesajlar Hiç Samimi Değil

Teknolojinin gelişmesi bayram gibi özel günlerde ortaya çıkan tebrikleşme sürecini de olumsuz etkiledi. Günümüzde toplu mesajlar popülerliğini yitirdi.

Nerede O Eski Bayramlar?

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan, bayramda sürekli dijital tebrikler alındığını hatırlatarak, internetin ve sosyal medyanın yaygınlaşmasının toplumsal alışkanlıkları kökten değiştirdiğini vurguladı. "Sosyal medya ve onun meydana getirdiği bir sosyoloji var" diyen Eraslan, şunları söyledi:

"Gençlerin (dijital yerlilerin) orta yaş ve üstü grupların, kadınların, erkeklerin, beyaz yakalı, mavi yakalı çalışanların, bir başka deyişle herkesin kendi ilgi ve ihtiyaçlarına göre kullandığı bu alanda, yeni iletişim ve etkileşim tarzları oluştu. Elbette geçmiş dönemlerin iletişim tarzlarının bu yeni dijital yaşam alanında olamayacağı da çok açık. Sosyal medya farklı bir dil ve etkili kullanıldığında olumlu, etkisiz kullanıldığında da olumsuz sonuçlar veren bir yapı. Günümüzde insanlar sosyal medyayı duyuru alanı olarak kullanıyor. Bu nedenle her türlü üzüntü ve sevinçlerini, istek ve arzularını bu platform üzerinden duyuruyor. Bu duyurulardan biri de bayram günleri."

Teknoloji geliştikçe, kullanılan araç ve dilin de ona göre değişim gösterdiğine vurgu yapan Eraslan, "Aslında ilk olarak cep telefonları ile başlayan bir süreç. SMS adı verilen iletileri telefonlar akıllandıkça MMS uygulaması, sesli mesajlar, resimli mesajlar, video mesajlar, GİF'ler ve sosyal medya üzerinden atılan iletiler takip etti" dedi.

Sizler bayramda toplu mesaj attınız mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!