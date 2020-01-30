Bazı Cihazlar Neden EMUI 10 Almıyor? Cevabını Huawei Açıkladı

Huawei, EMUI 10 güncellemesini dağıtmaya başladı. Peki EMUI 10 güncellemesini bazı cihazlar neden almıyor? Huawei konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bazı Huawei Akıllı Telefonların EMUI 10 Almamasının Sebebi Ne?

Kullanıcılar bazı cihazların EMUI 10 güncellemesi neden almadığını merak etmekte. Huawei'de kullanıcıların sorusunu cevapsız bırakmadı ve açıklama yaptı. Yapılan açıklamada bazı cihazların EMUI 10 güncellemesini almamasının sebebinin cihazın anakartının desteklememesi olduğu cihazlara EMUI 10 güncellemesi gönderilirse sıkıntı çıkacağı söylendi.

Huawei, düzenli olarak cihazlara güvenlik güncellemelerini sunacağını ve c ihazların optimum düzeyde performans göstermesi için gerekli güncellemelerin sağlanacağını açıkladı. Son olarak Huawei, Y9 2019'un EMUI 10'u alacağını doğruladı. EMUI 10 güncellemesi ile birlikte cihazlara karanlık mod desteği gelmekte.

Karanlık mod sayesinde gece telefonunuzda işlem yaparken gözleriniz yorulmayacak. EMUI 10'da uygulamaları açarken açılış efekti bulunmakta. Bu efekt ile cihazlar çok daha hoş bir görünüme sahip olacak. Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi ile birlikte cihazların çok daha hızlı olması beklenmekte.

**EMUI 10 güncellemesi alacak olan cihazlara buradan ulaşabilirsiniz.