Bedava İnternet SMS'lerine Dikkat!

Siber güvenlik şirketi olan Kaspersky’nin yaptığı açıklamalara göre Anubis isimli Truva atı birkaç aydır Türkiye’de yoğun bir şekilde faaliyet gösteriyor. Bildiğiniz gibi Truva atları, siber suçluların sizi takip etmesine ve verilerinizi çalmasına izin veren yazılımlardır. Tehlikeli bir Truva atı olan Anubis, Haziran ayının başından beri ülkemizdeki kullanıcıları tehdit ediyor.

Anubis ile siber suçlular ele geçirdikleri cihazdaki kişi listelerine SMS gönderip kullanıcıları, bir telekomünikasyon ve teknoloji hizmetleri sağlayıcısından ücretsiz internet teklifi aldıklarına inandırıyorlar. Eğer kullanıcılar kendilerine gelen bu SMS’teki bağlantıyı açarlarsa telefonlarına Truva atı indirmiş oluyor.

Kaspersky’nin tespitlerine göre 2019 yılının başından şimdiye kadar 6200 kullanıcı Anubis ile karşılaştı. Bu zararlı yazılımdan en çok etkilenen ülkelerin başında Rusya ve Almanya gelmekteyken siber saldırganların son hedefi ise Türkiye oldu. Bedava internet kazandıklarına dair SMS alan herkesin mesajlarda yer alan bağlantılara tıklarken dikkatli davranması gerekiyor.

Kaspersky uzmanlarının yaptıkları uyarılara göre Truva atları, daha çok bireysel kullanıcılardan para çalmak için kullanılıyor. Bu nedenle kullanıcıların yazılım indirirken dikkatli olması, ücretsiz tekliflere karşı şüpheyle yaklaşması ve uygulamaları resmi kaynaklarından indirmesi gerekiyor.