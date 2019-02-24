Beş Kameralı Nokia 9 İle Çekilmiş Fotoğraf Göz Kamaştırıyor

Geçtiğimiz birkaç aydır sızıntılar ile gündemi meşgul eden 5 kameralı Nokia 9 PureView MWC 2019'da tanıtılacağı biliniyordu. Lansman öncesinde 5 kameralı Nokia 9 ile çekildiği düşünülen bir fotoğraf ortaya çıktı ve telefon şimdiden büyük etki uyandırdı.

Bir süredir akıllı telefon pazarında sızıntılara konu olan Nokia 9 PureView'in arka tarafında Zeiss lens destekli beş kamera ile geleceği iddia ediliyordu. MWC 2019 fuarında tanıtılacağı belirtilen yeni cihaz ile bir kare yakalayan fotoğrafçı Konsta Punkka paylaşımında telefon ismi vermekten kaçındı. Yalnızca 'yeni Nokia telefonunun bir fotoğraf örneği' açıklamasını yapan Punkka, fotoğraf üzerinde düzenleme olduğunu da itiraf etti.

Konu hakkında HMD Global'in ürün sorumlusu Juho Sarvikas Twitter hesabından MWC'de tanıtılacak yeni Nokia'nın çektiği fotoğrafı paylaştı. Instagram'ın görüntüyü bozduğunu belirten fotoğrafçı Konsta Punkka, ne tarz düzenlemeler yaptığını ise söylemedi. Ancak tahminler doğrultusunda fotoğrafın HDR ayarlarıyla, renk paletiyle ve en önemlisi karanlık bölgeleriyle oynandığı düşünülüyor.

MWC 2019 etkinliğinde tanıtılması planlanan yeni Nokia 9 PureView'in kamera konusunda bir hayli iddialı olduğunu söylersek yanlış olmayacaktır. Peki ya siz bu fotoğrafı nasıl buldunuz, Nokia 9 PureView beş kamerasıyla en iyi fotoğraf çeken telefon olabilir mi?