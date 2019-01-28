Beş Kameralı Nokia 9 PureView Önümüzdeki Ay Tanıtılacak

HMD Global tarafından bugün paylaşılan bir görselle Mobile World Congress 2019 sırasında duyurulacak Nokia 9 PureView modeline dair ilk ipuçları verildi. Telefonun 24 Şubat itibarıyla tanıtılacağı söylendi.

Efsane telefonlarıyla hatırladığımız Nokia, Android ve iOS ile girdiği yarışı kaybettikten sonra gerilemeye başlamıştı. Artık unutulmaya yüz tutmuşken Microsoft tarafından satın alınan ve Windows işletim sistemiyle piyasadaki yerini alan Nokia, sonrasında Finlandiyalı HMD Global tarafından satın alınmış ve Android işletim sistemli modelleriyle karşımıza çıkmıştı. Bugüne kadar oldukça başarılı akıllı telefon modelleriyle kullanıcılarıyla buluşan Nokia, yeni modeline dair ilk ipucunu verdi.

Uzun süredir HMD Global’in 5 kameralı bir Nokia üzerine çalıştığı biliniyordu. Telefonun arkasında daire şeklinde sıralanmış 5 kamerayla oldukça ilginç bir tasarım anlayışına sahip olacağı belli olan yeni modelin, Nokia 9 PureView olarak adlandırılacağı daha önce açıklanmıştı. Paylaşılan yeni görselle telefona dair tüm detayların verileceği tarih de belli oldu. Hemen aşağıda görebileceğiniz görselle merak edilen tarih kullanıcılarla buluşurken, telefondaki değişiklikler de fark edildi. HMD Global’in beş kamerayı dairesel şekilde sıralamaktan vazgeçtiği ilk göze çarpan detay oldu.

Tanıtımı yapılan bir başka telefon ise Nokia 8.1 oldu. Amiral gemisi olarak tabir edilen Nokia 8'in yeni modeli olması planlanan Nokia 8.1 modeli, çerçevesiz ekranı ve çentiksiz ön kamera tasarımıyla hemen dikkat çekti. Ayrıca Nokia'nın bu telefonların yanı sıra giriş seviyesi Nokia 1 Plus modelini de fuar kapsamında göstereceği dile getirilenler arasında yerini aldı.