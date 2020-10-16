Beyaz Saray Doktoru ile Trump Arasında Koronavirüs Kavgası Çıktı

ABD için Beyaz Saray doktoru ile Trump Koronavirüs kavgası pandemiyi daha da zor hale getirebilir. Trump'ın reklamında kendi söylemlerini kullanmasına izin vermeyen Dr. Fauci'ye hayırsever milyarder Bill Gates'ten destek geldi.

Koronavirüs salgını başladığından beri Dr. Anthony Fauci ve Başkan Trump tam olarak aynı safta yer almıyor. Pazartesi günü Fauci, Trump'ın Başkanlık reklamında kendi yorumlarını görünce sinirlenmiş gibi gözüküyor. Dr. Fauci ve ekibinin yer aldığı Başkanlık reklamında Trump'ın Koronavirüse karşı başarılı olduğu ima ediliyor.

Dr. Fauci yaptığı açıklamada, sözlerinin reklamda kullanılmasına rıza göstermedi ve bunun ötesinde, kendisine atfedilen alıntının tamamen farklı bir konu için söylendiğini dile getirdi. Bu noktada Başkan Trump'ın tamamen yanıltıcı olduğunu ifade eden Fauci, Koronavirüs salgınının ABD için raydan çıktığını bildiriyor.

"Hiçbir zaman bir siyasi adayı doğrudan veya dolaylı olarak onaylamadım. Ayrıca konuyla ilgili olmayan bir ifadeyi alıp, açıkça siyasi kampanya reklamı olarak yerleştirmenin, Başkan için gerçekten hayal kırıklığı yarattığını düşünüyorum."

Beyaz Saray doktoru ile Trump Koronavirüs kavgasına Gates'ten destek

Kendi açıklamalarının yer aldığı reklam videosuna karşı çıkan Fauci'ye farklı bir destek ise Bill Gates'ten geldi. Bill Gates, hükümet içerisindeki en bilgili kişinin güvenilirliğini baltaladığını söyleyerek mücadeleye girdi ve Fauci'yi savunmaya karar verdi.

"Dr. Fauci maskeler ve en iyi uygulamalar hakkında konuşurken gürültü seviyesinin üzerine çıktı ve bundan dolayı da onu zayıflatmaya çalışıyorlar. Bu girişim sadece aklınızı başınızdan alıyor."

Fauci'nin reklama itirazını yorumlayan Başkan Trump ise Fauci'nin bir Demokrat üyesi olduğunu, ancak ne olursa olsun, onu yakınında tutacağını söyledi. (Bilmeyenler için, ABD Başkanı Trump Cumhuriyetçi Parti üyesi)

“Bunlar Dr. Fauci'nin kendi sözleri. Video, Dr. Fauci'nin Trump Yönetiminin çalışmalarını övdüğü ulusal düzeyde yayınlanan bir televizyon röportajından alınmıştır. Söylenen sözler doğrudur ve doğrudan Dr. Fauci'nin ağzından alınmıştır"

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