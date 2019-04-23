Beyin Göçü 23 Nisan’a Damgasını Vurdu: “Alman Vatandaşı Olmak İstiyorum"

Bütün teknolojik ve ekonomik verileri bir kenara bırakırsak, gelişmekte olan ülkelerin en büyük sorunlarından birisinin de beyin göçü olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de Türkiye gibi yüksek Teknolojiye ihtiyaç duyan ülkelerin beyin göçü vermesi, son derece tehlikeli bir durum olarak görülüyor. 23 Nisan kutlamalarına da yine beyin göçü damgasını vurdu.

Türkiye'deki özel bir kanalın 23 Nisan için düzenlediği etkinliğe katılan küçük bir öğrencinin sözleri gündeme bomba gibi düştü. Bu öğrencinin ilk etapta söyledikleri son derece doğal görünürken, son ifadeleri herkesi düşünmeye itti.

Beyin göçünde Türkiye tehlikeli bir noktada

Gerek maddi gerekse de manevi nedenlerden dolayı, Türkiye gibi ülkelerdeki beyin göçü artık korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Neredeyse bütün yetişmiş beyinler yurt dışında daha çok imkan olduğunu düşünerek çıkış yapmaya çalışıyor.

Özel bir kanalın sunucusu, canlı yayına katılan bir öğrenciye gelecek planlarını sordu. Öğrenci de, “Almanya Köln Üniversitesi’nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum” cevabını verdi.

Sunucu da, “Hayır” diye cevap verdikten sonra şöyle ekledi:

“23 Nisan’da hayallerimize hiç sınır koymuyoruz tabii ki. Nerede okumak istediğine kadar kapar vermiş öğrencimiz, sadece tıp okumak istemiyor, Köln Üniversitesi diyecek kadar da kararını vermiş bir öğrenci.”

Beyin göçü ile ilgili sizin düşünceleriniz neler? Sizce de beyin göçü artık tehlikeli boyutlara ulaştı mı? Cevaplarınızı yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.