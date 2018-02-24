Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı Caiz Değil

Diyanet İşler Başkanlığı'nın bu cuma hutbesinde konusu zararlı alışkanlıklardı. Alkol, kumar, sigara gibi bağımlılıklara dikkat çeken Diyanet, akıllı telefon ve bilgisayar oyunu bağımlılığını da kötü alışkanlıklar arasında değerlendirdi.

"Bilgisayar başında sabahlayan bir insan ailesiyle nasıl ilgilenebilir?" denilen cuma hutbesinde, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi eğlendirirken zehirleyen, sahte zaferlerle saatlerce meşgul eden sigara, alkol, uyuşturucu, kumar, internet, bilgisayar ve akıllı telefon gibi bağımlılıklara karşı uyanık olmak hepimizin vazifesidir” sözlerine yer verildi.

"Bağımlılık Bir Tuzaktır!"

'Bağımlılık Bir Tuzaktır' başlıklı hutbede, "Şu kısacık hayatın önemini, kıymetini ve ciddiyetini bize unutturan her türlü bağımlılık, birer tuzaktır. Zamanımızı, paramızı ve sağlığımızı heba eden kötü alışkanlıklar, geleceğimize yönelik birer tehdittir” sözleri yer aldı.

“İslam, insanın canına ve malına kasteden, aklını ve idrakini zayıflatan, ırzına ve nesline zarar veren, din ve inanç özgürlüğünü elinden alan her şeyle mücadele eder. Ferdin, ailenin ve toplumun huzurunu bozan bütün zararlı alışkanlıkları ve bağımlılıkları yasaklar. Geçici heveslerin, sınırsız arzu ve isteklerin peşinde koşan insanın sonu hüsrandır." diyerek bilgisayar oyunları bağımlıları uyarıldı.

Tabii, her şeyin aşırısı, her türlü bağımlılık hem bünyeye hem sevdiklerinize zararlı. Bu konuda diyanete katıldığımı belirtmek zorundayım. Peki ya bilgisayar oyunlarına bağımlı gençler, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?