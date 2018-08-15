Bilim İnsanları, Ender Bir Dinozor Türü Keşfetti

Bilim insanları, 200 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen yeni bir uçan dinozor türü keşfetti. Pterosaur türündeki dinozor, ilk uçan omurgalıların evrimi hakkında yeni bilgiler veriyor.

ABD’de bir grup paleontolog, 18 bin adet kemik bulduklarını ve bunların uçan dinozorların bir türüne ait olduğunu açıkladı. 200 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtilen Pterosaur veya Teruzor türündeki uçan dinozorun çok nadir görüldüğü kaydedildi.

BBC ’nin haberine göre, Brigham Young University'den (BYU) Jeoloji Bilimleri Profesörü Brooks Britt, keşfettikleri yeni türe “kutsal rüzgar” adını verdiklerini söyledi. Pterosaur türlerinin, dünyada yaşayan ilk uçan canlılar oldukları belirtiliyor. Kazılar, Saints ve Sinners Quarry olarak bilinen kuzeydoğu Utah'taki bir bölgede yapıldı. Bölgenin yüz milyonlarca yıl önce devasa bir çöl olduğu ve fosilin su kurudukça çamura yapıştığı öğrenildi.

Bundan önceki kazılarda araştırmacılar Pterosaurların sadece kemik veya omurga gibi küçük ya da parçalı fosillerini buluyorlardı. Ancak yeni bulunan örneğin tamamen eksiksiz bir şekilde olduğu belirtildi. Fosilin ayrıca İngiltere'de bulunan Dimorphodon macronyx adlı başka bir türle de ilişkili olduğu öğrenildi.

Uçan ilk omurgalı canlı olarak bilinen ve tüm kıtalarda fosilleri bulunan Pterosaurlar, 150 milyon yıldan fazla gökyüzünün tek hakimiydi. Mezozoik Çağ’da yaşayan Pterosaurların ön ayaklarından gelişen kanatlarının genişliği 12 metreye kadar ulaşabiliyor.