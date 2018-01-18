Bilim İnsanları: İnsanoğlunun Dünya'daki Zamanı Azalıyor

Bilim insanları insanoğlunun gezegendeki varlığının yavaş yavaş son bulmaya başladığını açıkladı. Amerikalı ve İngiliz bilimciler tarafından yapılan araştırmada, Dünya'daki yaşam koşullarının başta insanlar olmak üzere diğer canlılar için de uygunsuz hale geleceği zamanların uzak olmadığı ortaya koyuldu.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi için hazırlanan raporda, nüfusun artmasına paralel olarak enerji tüketiminin de arttığına ve bunun ileride ciddi sonuçlar doğuracak iklim değişikliklerine neden olduğuna dikkat çekildi.

İnsanoğlu, son 10 yılda yeşil enerjiye olan yatırımlarını arttırmış olsa da gezegenin yaşlanmasını durduramıyor. Bilim insanları, söz konusu iklim değişikliklerinin atmosfere gaz atıkları kısıtlanıp sera gazı etkisinin azaltılması durumunda bile meydana geleceğini söylüyor.

Yapılan çalışmada, Dünya'daki hava ısısının hissedilir oranda azalacağı ve 2200-2400 yıllarında insanların ve hayvanların yaşaması için elverişli alanların yavaş yavaş yok olacağı belirtildi. Ayrıca araştırmacılar, salgın hastalıklar, nükleer savaş, asteroit çarpması ve yapay zeka gibi tehditlere de değindiler.

Stephen Hawking Uyarmıştı

Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir konferansta; insanoğlunun 2600 yılına kadar yok olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Artan nüfus ve enerji talebinin gezegeni felakete sürükleyeceğini belirterek Dünya’nın alev topu haline gelebileceğini ifade eden Hawking, insanlığın dünyayı bir an evvel terk etmesi gerektiğini belirtmişti. İnsanların faciadan kurtulmak için hayata uygun başka bir gezegen bulması gerektiğini belirten ünlü fizikçi, "Dünyalılar varlıklarını milyon yıl daha uzatmak istiyorlarsa, kimsenin gitmediği yerlere korkusuzca gitmeliler" yorumunda bulunmuştu.