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Bilim İnsanları, Kanseri 15 Dakikada Teşhis Eden Çip Geliştirdi

Bilim İnsanları, Kanseri 15 Dakikada Teşhis Eden Çip Geliştirdi
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | teknoloji
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Bilim insanları, çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi olan kanser hastalığını tek bir kan tahliliyle tespit edebilecek bir çip geliştirdi.

Kanser hastalıklarının seyirini değiştiren en önemli şey, erken teşhistir. Zira hastalık ne kadar erken teşhis edilirse, iyi sonuç almak da o kadar mümkün oluyor. 

Belçika'da yayımlanan Flanders Today gazetesinin haberine göre, Leuven Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, 4 yıllık çalışmanın ardından kanseri 15 dakikada teşhis edebilecek çip geliştirmeyi başardı. 

Kişide kanser hücresi olup olmadığını 15 dakikada tek bir kan tahliliyle ortaya çıkarabilen çip, küçük bir dijital kamera görevi yaparak birkaç dakika içinde her hücrenin görselini oluşturuyor. Görseller analitik algoritmayla incelenendikten sonra hücrelerin kanserli olup olmadıkları tespit ediliyor.

Çipin hastalar üstünde denediğini ve iyi sonuçlar elde ettiklerini belirten araştırma lideri Liesbet Lagae, çipin daha çok sayıda hasta üstünde denenmesi ve pazarlanabilecek bir prototipinin geliştirilmesi için fon arayışında olduklarını ifade etti.

Kanserin geç teşhisinin kanser hastalarının yüzde 90'ının hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirten Lagae, geliştirdikleri teknolojinin gelecek için umut verici olduğunu söyledi.

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