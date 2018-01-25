Bilim İnsanlarından Ezber Bozan Açıklama: Atmosferi Temizlemeyin!

Dünyanın önde gelen iklim bilimcileri, yaptıkları çalışmalarda, atmosferdeki bazı kirletici maddelerin Güneş’in yaydığı radyasyon karşısında 'kalkan' görevi gördüğünü keşfetti. Havanın bu maddelerden arındırılmasının küresel ısınmayı artıracağını belirten bilimciler, iklim değişikliğinin olası sonuçları hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Bu çarpıcı araştırma, İngiltere, ABD, Norveç ve Almanya’dan bir grup iklim bilimci tarafından yapıldı. Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında, sülfatlardan ve aerosollerden arındırılmış havada ortaya çıkabilecek iklim değişiklikleri ile ilgili birden fazla modelleme yapıldı.

Araştırma sonunda ortaya çıkan veriler ise ezber bozacak türden. Şöyle ki; atmosferde şu anda bulunan karbondioksit seviyesinden ötürü kirletici maddelerden temizlenmiş havadaki sera etkisinin daha da artacağını ortaya koyan bilim insanları, ortalama hava sıcaklığının da 0.5 ila 1.1 derece arasında artacağını belirledi.

Yayınlanan raporda, aerosollerin Güneş'in sebep olduğu radyasyonu emdiği ve adeta bir 'kalkan' görevi gördüğü ifade edildi. Havanın, söz konusu kirletici maddelerden arındılması halinde, Dünya'nın çok daha fazla radyasyona maruz kalacağı belirtilirken, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklık, sel ve eksrem hava olayları gibi birçok olumsuz durumun çok daha sık görülebileceği ortaya konuldu.

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