'Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı' Sorunu Mecliste Ele Alınacak

Cep telefonları ve bilgisayarlar başta olmak üzere bilişim teknolojileri artık hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak hepimizin sıklıkla kullandığı bu teknolojik cihazlar, aşırı kullanım ya da yanlış amaçlarla kullanım gibi durumlarda istenmeyen sonuçlar da doğurabiliyor.

Söz konusu sorunların, TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu'nda ele alınmasını isteyen TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Nabi Avcı, "Ülkemizde de dünyada da aileler, çocuklarının nasıl büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu yetirince bilmiyor olabilir. Bilgisayar başında oturan çocuklarının zararsız bir meşguliyet içinde olduğunu düşünüyor olabilir. Oysa kontrollü ve bilinçli kullanılmadığı zaman bu bilişim teknolojileriyle kurulan ilişkilerin çok vahim sonuçlarının olabileceği görülüyor." ifadelerini kullandı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Avcı, teknoloji bağımlılığının, cep telefonu bağımlılığından bilgisayar oyunlarına kadar her türlü bağımlılığı kapsadığına dikkat çekti. Avcı, her türlü sosyal faaliyetten çalınarak oluşturulan her türlü bilişim teknolojisi üzerinde yoğunlaşmış aşırı ilgilerin, teknoloji bağımlılığı olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Artık ailelerin özellikle gençlerde ve çocuklardaki bu bağımlılık durumlarını fark ettiğini belirten Avcı, bunun ciddi bir şikayet konusu olduğuna vurgu yaparak, "Ülkemizde de dünyada da aileler çocuklarının nasıl büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu yeterince bilmiyor olabilir. Bilgisayar başında oturan çocuklarının zararsız bir meşguliyet içinde olduğunu düşünüyor olabilir. Oysa kontrollü ve bilinçli kullanılmadığı zaman bu bilişim teknolojileriyle kurulan ilişkilerin çok vahim sonuçlarının olabileceği görülüyor. Bunun için kurulan komisyonumuz, teknoloji bağımlılığı nedir, Türkiye'de yaygınlık oranı nedir, ne tür toplumsal ve bireysel sorunlara yol açmaktadır, bu bireysel ve toplumsal sorunların çözümü için her birimizin kişisel olarak, anne baba olarak, eğitimci olarak, devlet kurumları olarak, sivil toplum kuruluşları olarak 'ne yapmalıyız'ı sorgulamamız gerekiyor. Bu konuda bugüne kadar neler yapıldı, bundan sonra neler yapılmalı bunları enine boyuna tartışmak, araştırmak, uzmanlarından dinlemek, sonrasında ise yasal altyapıya katkıda bulunmak komisyonumuzun temel amaçlarından birisi olacaktır." diye konuştu.

Medya Kuruluşlarına da Görev Düşüyor

Avcı ayrıca, bilişim teknolojileri bağımlılığında özellikle medya kuruluşlarına da büyük görevler düştüğüne ve bilincin oluşmasında medyanın büyük sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Bilişim teknolojileri bağımlılığı denildiğinde akıllara sadece bilgisayar başında geçirilen zamanın gelmesinin yanlış olduğunu belirten Avcı, televizyon başında geçirilen zamanın da bir tür bilişim bağımlılığı olduğunu hatırlatarak, "Medyanın da bu konuda sorumluluğu vardır. Medya uyarıcı olmak durumundadır. Böyle bağımlılığı besleyen program türlerinden kaçınmak gibi bir sorumluluğu bulunmaktadır medyanın. Kamuoyunun komisyonumuzun çalışmalarına destek olacağına inanıyorum. Anadolu Ajansına da bu konuyu gösterdiği duyarlılıktan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.