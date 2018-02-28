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Bill Gates, Elon Musk'ı ve Kripto Para Sahiplerini Sinirlendirecek

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | İnternet
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Günümüz itibarıyla dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Bill Gates, geçtiğimiz gün Reddit'te kullanıcıların sorularını yanıtladı. "Bir şey sor" oturumuna katılan Bill Gates, yaptığı eleştirilerden dolayı sosyal medyayı sallamayı başardı.

Reddit üzerinden pek çok soru alan Bill Gates, kendisine kripto para borsasının sorulması üzerine şahsi fikirlerini paylaştı. Kripto paraların sanal ve gizli kazançlar olduğunu ve bundan dolayı da insan hayatını tehlikeye attığını ifade eden Gates, "Kripto para birimlerinin ana özelliği gizliliktirBunun iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hükümetlerin para aklama ve vergi kaçırma ve terörist finansman bulma becerisi bulunuyor. Ancak şu anda kripto para birimleri fentanil ve diğer uyuşturucuları satın almak için kullanılıyor. Bu yüzden kripto paralar kullanıcıları açık açık ölüme sürükleyebilir" dedi.

Bill Gates, Teknolojik Şehir Projesi İle Devrim Yapacak

Bu açıklamasıyla beraber Twitter kullanıcılarının dikkatini çeken Bill Gates'e katılmayan kişiler de oldu. Örneğin bazı kullanıcılar, Bill Gates'i ve Microsoft'u küçük düşürmek adına "Kripto paralar yardımıyla Fentanil almanın dışında Microsoft'un malzemelerini de satın alabiliriz, öyle değil mi?" şeklinde söylemlerde bulundu. Bir başka kullanıcı ise kripto paralardaki gizliliğin gayet doğal olduğunu ve bu sayede kullanıcı güvenliğini koruduğunu ifade etti.

Milyarder, Elon Musk'ın Hyperloop Projesine Yorum Yaptı

Kripto paralar ile sosyal medyada çok konuşulan ABDli milyarder, bir başka röportajında ise Elon Musk'ın üstlendiği bir projeyi eleştirdi. "Hyperloop'ın anlamı var mı çok emin değilim" şeklinde konuşan Gates, konu hakkında uzun uzadıya yorum yapmaktan kaçındı. Bakalım Elon Musk, Bill Gates'e bir yanıt verecek mi, zamanla göreceğiz.

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