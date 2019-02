Bill Gates, Hayranı Olduğu Dizileri Açıkladı

ABD’li yazılım devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Reddit kullanıcılarının sorularını yanıtladı. Birçok soruya içtenlikle cevap veren ünlü milyarder, en sevdiği dizileri de açıkladı.

Gates, her ne kadar dünyanın en zengin insanlarından biri olsa da, o da normal insanlar gibi televizyon izliyor, sinemaya gidiyor ya da 3 dolarlık hotdog kuyruğuna giriyor.

Eşiyle birlikte kurdukları Bill & Melinda Gates Vakfı ile harika işlere imza atan Gates, hayatını dünyayı daha güzel bir yer yapmaya adamış durumda.

Pazartesi günü Reddit’in “bana sorun” oturumlarından bir tanesine katılan Microsoft'un kurucusu, hakkında merak edilen birçok şeye cevap verdi. Kullanıcılardan gelen en popüler sorulardan birisi de ünlü milyarderin hangi dizileri takip ettiği ile ilgiliydi.

Eşi Melinda ile HBO’nun Silicon Valley, NBC’nin This Is Us ve ABC’nin A Million Little Things dizilerini izlediğini söyleyen Gates, Netflix’in ünlü serisi Narcos ’u ise tek başına izlediğini belirtti.

FX’in The Americans dizisini de çok sevdiğini dile getiren Gates, söz konusu dizinin eşi Melinda için çok şiddetli olduğunu, bu nedenle The Americans 'ı oğluyla izlediğini ifade etti.

Gates’in en sevdiği diziler arasında, Paul Giamatti’nin başrol oynadığı Showtime’dan Billions, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan polisiye suç dizisi Lie to Me ve Netflix imzalı bilim kurgu antolojisi Black Mirror da yer alıyor.

ABD’li teknoloji gurusu son olarak şu ifadeleri kullanarak, konuyu kapatıyor:

“Çok iyi diziler var. İnsanlar bana onlardan söz ediyor; ancak hepsini izlemem mümkün değil”