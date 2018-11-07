Bill Gates'in Sahneye Çıkış Şekli Büyük Yankı Uyandırdı

Forbes’in 2018’de yayınladığı dünyanın en zenginleri listesinde 97 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci sırada yer alan ve Microsoft’un kurusucu olan Bill Gates, Çin’in başkenti Pekin’de yeni tuvalet teknolojilerinin tanıtıldığı Yeniden Keşfedilen Tuvalet Fuarı’nda bir konuşma yaptı.

ABD’li milyarder iş adamının sahneye elinde bir insan dışkısının bulunduğu kavanozla gelmesi büyük şaşkınlık yarattı.

Elindeki kavanozda 200 trilyon rotavirüs hücresi, 20 milyar Şigella bakterisi ve 100 bin parazit kurdu yumurtası bulunabileceğini belirten Gates, "10 yıl önce dışkı hakkında bu kadar çok şey bileceğimi tahmin edemezdim. (Eşi) Melinda’nın yemek masasında tuvaletler ve dışkı atığı konusunda konuşmayı bırakmamı isteyeceğini hiç düşünmezdim." diye konuştu.

Bill Gates ve eşi Melinda Gates tarafından kurulan Bill & Melinda Gates Vakfı’nın, gelişmiş tuvalet teknolojilerinin araştırılması alanında son yedi yılda en az 200 milyon dolar harcadığı söyleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, dünyada 2.3 milyar kişi hala tuvaletsiz yaşıyor ve bu durum her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan dizanteri, difteri ve kolera gibi hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor.