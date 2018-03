Binance'taki Hack Söylentileri Bitcoin'i Vurdu! Bitcoin Ne Kadar?

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, zor günler geçiriyor. Kullanıcıların hesaplarındaki altcoin'lerin habersiz bir şekilde Bitcoin'e çevrildiği yönündeki iddialar üzerine harekete geçen şirket, tüm para çekme ve ticaret işlemlerini geçici süreliğine durdurdu.

Kripto para dünyasında sular durulmuyor. Reddit başta olmak üzere sosyal medya üzerinden altcoin’lerinin satılarak Bitcoin‘e, bazılarının ise Viacoin’e çevrildiğini ifade eden birçok kullanıcı, konuyla ilgili Binance'a şikayette bulundu.

Gelişmeler sonrası 10 bin dolar barajının altına düşen Bitcoin, yaklaşık yüzde 15'lik bir değer kaybı yaşayarak 9.276 dolara kadar geriledi. Bu arada yüzde 45'in üzerinde değerlenen dijital para birimi Viacoin'in piyasa değeri ise sadece birkaç dakika içinde 64 milyon dolardan 159 milyon dolara yükseldi.

Konuyla ilgili Reddit'e yazan bir Binance yetkilisi, "Bazı kullanıcıların Binance’taki fonlarıyla ilgili sorun yaşadığına dair bildirimleri araştırıyoruz. Ekibimiz olanların farkında ve soruşturmamız sürüyor. Lütfen sabırlı olun, mümkün olduğunca çabuk bir güncelleme sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kullanıcıların güvenliklerini gözeterek üçüncü taraf uygulamaların al-sat erişimini kesmelerini ve API anahtarlarını sıfırlamalarını isteyen şirket, "Sorunun farkındayız ve ekibimiz şu anda sorunun üstesinden gelmek için var güçleri ile çalışmaktalar. Lütfen paniğe kapılmayın sorun ile ilgili bir gelişme yaşanır yaşanmaz sizi bilgilendireceğiz" değerlendirmelerini yaptı.

Şirket her ne kadar sorunun API anahtarlarında olduğunu söylese de, Reddit'teki birçok kullanıcı Binance'ın API anahtarını kullanmadıkları halde hesaplarındaki altcoin'lerin Bitcoin'e dönüştürülüğünü söylüyor.

All funds are safe. There were irregularities in trading activity, automatic alarms triggered. Some accounts may have been compromised by phishing from before. We are still investigating. All funds are safe.