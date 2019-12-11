Binlerce Kişiye Sürpriz Fatura Şoku! İşte Türk Telekom'un Açıklaması

Türk Telekom’un abonelerinden onay bile almadan servislere üye yaptığı şikayetlerine yanıt geldi. Aboneleri yüksek faturalarla başa baş bırakan uygulamaya ilişkin Türk Telekom’dan gelen resmi açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz.

GSM operatörlerinin abonelerinin dalgınlıklarından yararlanarak faturalarını artırmaya yönelik çalışmalarını biliyoruz. Şikayetvar, Twitter başta olmak üzere çeşitli platformlarda şikayetlerini dile getiren abonelerin bazıları Tüketici mahkemelerine başvurarak haklarını ararken, bazıları vakit bulamadığından uğraşmak istemiyor. Binlerce aboneyi mağdur eden son olay SimMenü uygulaması üzerinden yaşanıyor.

Türk Telekom’un sunduğu bir servis olan SimMenü, astroloji, haber, spor, eğlence, siyaset gibi merak edilen konularda SMS’lerle kullanıcıları bilgilendiriyor. Ancak sorun şu ki bu servise abone yapılırken kullanıcılar uyarılmıyor, merak edip yapılan tıklamanın sonucunda her ay faturaya 18 TL - 21 TL ek yansıtılıyor. Bu faturalandırmanın tek bir başlık (örneğin; spor) için yapıldığını, her başlık için ayrı ücretlendirme yapıldığını belirtelim. Kullanıcıların yanlışlıkla veya merak ederek yaptığı tıklamayla yaşanan sürpriz fatura şokuna ilişkin Tüketi Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, “Elektronik ortamda abonelik kuralları yasayla belirlenmiş durumda. Tüketiciye önce alacağı hizmet karşılığında ne kadar ödeme yapacağı bilgisi sunulacak. Sonra sözleşme ekranı açılacak. Tüketici sözleşmeyi kabul edip onaylarsa abonelik başlayacak. Kimse sözleşmeye onay almadan, bir yere tıkladı diye tüketiciyi abone yapıp parasını alamaz.” açıklamasını yaptı. Tüketici mahkemelerine başvurarak para iadesi almak mümkün olduğunun altını çiziyor.

Peki, Türk Telekom yetkileleri ne diyor? Türk Telekom, haksız kazanç sağlamadıklarını belirterek “nsanlar uygulamaya kendileri giriyorlar, kategorileri seçiyor. Hemen ücret alınmıyor. 10 gün boyunca sürekli mesajla aboneleri bilgilendiriyoruz. 10 günün sonunda kendilerine mesajlarla bildirilen ücretler alınmaya başlıyor.” açıklamasını yapıyor.