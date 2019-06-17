Bitcoin, Bu Yıl İlk Kez 9.000 Doları Geçti

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, bu yıl ilk kez 9.000 dolar barajını geçti.

165 milyar doları geçkin hacmiyle kripto para piyasasının lideri konumunda olan Bitcoin, sessizliğini nihayet bozdu. Uzun bir zaman sonra yeniden atağa kalkan dijital para birimi, tam 13 ay sonra bir kez daha 9.000 dolar seviyesini gördü.

Bitcoin, geçtiğimiz yılın mayıs ayında, Temmuz 2018’den bu yana ilk kez 8.000 doları geçmişti. Bu kez 9.000 dolar eşiğini geçen kripto para birimi, yeni bir yıllık fiyat rekoru kırdı.

Her zamanki gibi, son birkaç aydır olduğu gibi Bitcoin’in fiyatının yükselmesine neden olan gelişmeyi tam olarak belirlemek oldukça zor. 288 milyar dolarlık pazarın yüzde 57.2’sini elinde bulunduran Bitcoin, bu haberi yazarken 9.292 dolardan işlem görüyor.

Son 24 saatte yüzde 2,23 oranında değer kazanan Bitcoin, an itibarıyla 165 milyar dolar piyasa hacmine sahip.

Bir diğer kripto para birimi Ethereum da yüzde 0,92 oranında değerlenerek 273 dolar seviyesine geldi. Yüzde 3’ün üzerinde artan Ripple ise şu sıralar 0,43 dolardan alıcı buluyor.

Tabii ki buradaki amacımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermek değil. Siz değerli okuyucularımızın, herhangi bir dijital varlığa veya kripto para birimine yatırım yapmadan önce kendi araştırmalarınızı yapmanızı öneriyoruz.