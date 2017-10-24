Bitcoin'in Piyasa Değeri Apple'a Yetişebilir

Değerini sürekli katlayan Bitcoin, artık dünya gündeminde ciddiye alınır hale geldi. Sanal para birimi, ağır eleştirilerin hedefi olsa da piyasa değeri sürekli olarak yükselmeye devam ediyor. Daha önce Bitcoin’in kırdığı rekorları tahmin eden Standpoint Research şirketinin yöneticisi Ronnie Moas, Bitcoin’in piyasa değerinin Apple’a yetişeceğini iddia etti.

Bu yılın başında 2.600 dolar seviyesindeyken şu an 5.700 dolar civarında seyreden Bitcoin’in her sıçramasını tahmin eden Moas, Bitcoin'in 5 yıl içinde 806 milyar dolar piyasaya değerine sahip olan Apple’a yetişeceğini öngörüyor.

Asya’daki piyasa değeri 95.9 milyar doları bulan Bitcoin’in 93.67 milyar dolar değerinde olan Goldman Sachs’ı geçtiğine vurgu yapan Moas, artık Bitcoin’in ciddiye alınması gerektiğini belirtti. Para aklama aracı olması yönünden eleştirilen sanal para birimini eleştirenler arasında Suudi milyarder Prens El Velid bin Talal da var. Suudi yatırımcıya göre Bitcoin er ya da geç yatırımcılarını dibe sürükleyecek.

Peki sizce Bitcoin alanlar hayal kırıklığı mı yaşar yoksa Moas yine haklı mı çıkacak?