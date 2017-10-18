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Bitcoin Mühendisinin Evini SWAT Ekipleri Bastı

Bitcoin Mühendisinin Evini SWAT Ekipleri Bastı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek İnternet
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BitGo mühendisi Jameson Lopp, Bitcoin Cash'in ölçeklendirmesi hakkında yaptığı yorumlardan sonra büyük bir tepki almıştı. Kimliği belirsiz kişiler, Lopp'un adresini vererek evde rehine tuttuğuna dair asılsız bilgiyi polise bildirince, talihsiz mühendisin evini SWAT ekipleri bastı.

Yakın bir zamanda, Bitcoin Cash'in ölçeklendirme sorunları, ağ için epey problem yaratmış ve dijital para uzmanları bu probleme sıkça değinmişlerdi. Konu hakkında görüşlerini bildiren insanlardan bir tanesi de BitGO mühendisi Jameson Lopp olmuştu.

Lopp, "Alıcılar, satıcılar ve yatırımcılar arttıkça işlem sayısı da artıyor. Bu da Bitcoin ağının mevcut işlemleri yeterince hızlı yapmasına engel oluyor. Zamanla daha kötüye gitmeden önlem alınmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Anlaşılan, Jameson Lopp'un Bitcoin hakkındaki demeçleri kişisel bir tartışmaya evrilmiş. Lopp, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Pazartesi günü evine "sahte rehine ihbarı" nedeniyle onlarca silahlı polisin geldiğini söyledi.

Asılsız ihbarda bulunan kişinin, Bitcoin hakkındaki görüşlerine karşı çıkan insanlar tarafından motive edilmiş olabileceğini ifade eden Lopp, durumun oldukça rahatsız edici olduğunu belirtti.

Ancak Lopp'un tarafını tutanlar da bulunuyor. Bitcoin Vakfı Yönetici Direktörü Bruce Fenton, SegWit2x protokolünün iyi bir fikir olmadığını ve fayda görmeyeceğini belirtmişti.

18 Ekim'de SegWit2x güncellemesiyle birlikte Bitcoin'in yeni sürümü gelecek. Ve oldukça destek gören bu sürümün daha güvenli ve hızlı olması bekleniyor. Fakat bu konudaki soru işaretleri varlığını koruyor.

Bitcoin Cash, uzun süren bir düşüşün ardından Salı günü toparlanmaya başladı ve 24 saatlik süre içinde yüzde 13 oranında arttı.

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