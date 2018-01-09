Bixby, Tüm Samsung Cihazlarında Çalışacak

CES 2018'deki gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Samsung kendi düzenlediği etkinlikte Nesnelerin İnterneti (IoT) konusunda muhteşem yeniliklerden bahsetti. Yapılan açıklamaya göre 2020 yılında bütün Samsung cihazlar birbirleriyle iletişim halinde olacak. Bu konuda Samsung'un en büyük yardımcıları ise Sanal Asistanları Bixby ve SmarthThings platformu olacak.

Şöyle bir dünya düşünün; buzdolabınız ve çamaşır makineniz hatta fön makineniz birbirleri arasında konuşup size bilgi verebilecek. İnanılmaz değil mi?

Samsung'un yaptığı bu atılımlardan sonra IoT teknolojisi çok daha hızlı ilerleyecek gibi gözüküyor. Yapılan yatırımların geri dönüşü ise bizim çok daha iyi akıllı cihazlar kullanmamız olacak.

Bixby'nin bütün cihazlara geleceğinden yazının başında bahsetmiştim. Bu da şu şekilde olacak; SmartThings adı verilen platform ve SmartThings özellikli cihazlar birbirlerine tam bağımlı olarak görev yapacak. Böylece Samsung'a ait diğer servisler Samsung Connect, SmartHome ve SmartView gibi özellikler tek bir noktada birleşmiş olacak.

Yeni platform SmartThings, 2018'in Bahar aylarında bizlerle olacak.

Gelecekte bizleri akıllıdan çok zeki teknolojiler bekliyor, gelişmeleri CES 2018'den aktarmaya devam edeceğiz.