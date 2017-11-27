Black Friday Gitti, Cyber Monday Geldi! Cyber Monday Nedir, Ne zaman Başlıyor?

Dünya Black Friday'in etkisinden daha yeni çıkmışken, şimdi de başka bir alışveriş çılgınlığının etkisinde: Cyber Monday (Siber Pazartesi) Peki, Cyber Monday nedir ve ne zaman başlıyor? Cevaplar haberimizde.

Tüm dünyayı kasıp kavuran Black Friday çılgınlığından tam kurtulduk derken, şimdi de Cyber Monday çıkageldi. Black Friday'in dijital versiyonu olarak bilinen Cyber Monday ya da diğer bir deyişle Siber Pazartesi, en az kardeşi (Black Friday) kadar alışveriş çılgınlığına yol açıyor.

Öyle ki, 2016 yılında Adobe Digital'in açıkladığı rapora göre, Cyber Monday sayesinde ABD'de en yüksek dijital satış rakamına ulaşıldı: 3,45 milyar dolar!

Bu arada Black Friday boyunca toplam ne kadarlık bir harcama yapıldığını merak ettiniz mi? Hemen söyleyelim; tam 5 milyar dolar! Açıklanan verilere göre satışların yüzde 42’si platform olarak mobil cihazlardan yapılırken yüzde 24’lük satış internet üzerinden yapıldı.

Şimdi gelelim Cyber Monday'e. Şu aralar dünyayı kasıp kavuran Cyber Monday nedir, ne anlama geliyor ve ne zaman başlayacak sorularını sizler için cevapladık.

Cyber Monday (Siber Pazartesi) Nedir?

İlk olarak 28 Kasım 2005 tarihinde hayatımıza giren Cyber Monday kavramı, 12 yıldır gerçekleşen bir alışveriş geleneği. Black Friday kadar ünlü olmasa da yukardaki rakamlardan da anlayacağız üzere büyük bir alışveriş çılgınlığının yaşanmasına neden oluyor.

Anlamı ise şöyle; Şükran Günü’nün (Thanksgiving Day) ertesi sabahında gerçekleşen bir alışveriş çılgınlığı olan Black Friday'de e-ticaret sitelerinde ve fiziksel mağazarlarda yüzde 80'e varan indirimler yaşanıyor. Cyber Monday ise onu takip eden ve dijital dünyada büyük indirimlerin gerçekleştiği Şükran Günü alışveriş döneminin en kapsamlı ikinci indirim günü olarak tanımlanıyor.

"Cyber Monday de neymiş kardeşim, ben Black Friday'den ötesini tanımam" demeyin, zira Amerika tarihinde tek günde gerçekleşen en yüksek dijital satış rakamı, Cyber Monday'de gerçekleşti.

Cyber Monday Ne zaman?

Cyber Monday, Black Friday'den hemen sonra, yani 27 Kasım Pazartesi'ye (bugüne) denk geliyor.

Eğer Black Friday'den beklediğini alamayan varsa, cüzdanlar henüz sıcakken bir an önce harekete geçsin derim!