Black Mirror 4. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu!

Netflix'in en beğenilen orijinal yapımlarından Black Mirror, dördüncü sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Popüler bilimkurgu antoloji dizisi, önceki sezonlarında toplumların modern teknoloji paranoyası karşısındaki değişimlerini anlatmış ve bağımsız olan her bölümüyle içimizi tir tir titretmişti. Black Mirror 29 Aralık'ta kaldığı yerden devam edecek!

Charlie Brooker'ın kaleminden çıkan ve her bölümünde akıllara zarar konular işleyen Black Mirror, ilk sezonundan itibaren büyük bir hayran kitlesi yaratmayı başarmıştı.

Emmy ödüllü dizi, teknoloji ve toplum odaklı modern korku masalları sunarak, yakın gelecekteki büyük resmi gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz hafta, yeni sezonda karşımıza çıkacak bölümlerin fragmanlarını yayınlayan Netflix, bugün yepyeni bir fragman daha yayınlayarak, merakla beklenen dördüncü sezon yayın tarihini açıkladı.

Diğer sezonlarda olduğu gibi bu sezon da birçok kişiyi ekran başına kitlemeye hazırlanan Black Mirror'ın dörcüncü sezonu 6 bölümden oluşacak. 29 Aralık 2017 tarihinde tüm dünya ile aynı anda yayınlanacak Black Mirror, yine birbirinden başarılı bir oyuncu kadrosuna ev sahipliği yapıyor.

Dizinin kadrosunda; Jesse Plemons, Rosemarie DeWitt, Jimmi Simpson, Cristin Milioti, Aldis Hodge, Maxine Peake, Andrea Riseborough, Letitia Wright ve Michaela Coel başta olmak üzere birçok ünlü isim yer alıyor. Yönetmenlik koltuğunda ise, Jodie Foster, Toby Haynes, John Hillcoat, Colm McCarthy, Tim Van Patten ve David Slade isimlerini göreceğiz.

İnsanlığın en görkemli buluşlarının ve en karanlık içgüdülerinin zıtlaştığı karmaşık ve teknolojiyle dolu bir yakın geleceği konu alan Black Mirror, 2011 yılında İngiliz Channel 4 kanalında 4 Aralık'ta yayınlanmaya başlamış ve 3 haftada sona ermişti. Ardından Netflix bünyesine geçen dizi, kısa zamanda dünyanın en popüler yapımlarından olmayı başarmıştı.